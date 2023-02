Wysoka grzywna za wyprzedzanie

We wtorek po południu, na drodze krajowej numer 42 policjanci z wydziału ruchu drogowego starachowickiej komendy zatrzymali do kontroli kierującego, który w rażący sposób naruszył przepisy. Za popełnione wykroczenie 27-latek został ukarany mandatem w wysokości 1000 złotych a do jego konta zostało doliczone 10 punktów karnych.