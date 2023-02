Uroczyste otwarcie zmodernizowanej siedziby Komisariatu Policji VIII w Krakowie Data publikacji 22.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej siedziby Komisariatu Policji VIII w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji insp. Beata Szadkowska, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, Naczelnik Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Karol Gawor oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Gruntowny remont budynku trwał prawie trzy lata i kosztował ponad 25,5 miliona złotych, a środki na inwestycję pochodziły z budżetu państwa.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 i zgromadziła wielu gości. Do gruntownie odnowionego obiektu na osiedlu Zgody przybyli m.in. insp. Beata Szadkowska Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp . Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, insp. Karol Gawor Naczelnik Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kadra kierownicza krakowskiej komendy miejskiej. Swoją obecnością dzień otwarcia uświetnili również m.in. księża kapelani, prokuratorzy, komendanci zaprzyjaźnionych służb oraz przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z krakowskimi funkcjonariuszami. Na uroczystości nie mogło również zabraknąć policjantów, pracowników cywilnych, którzy od jutra będą pracować w odnowionych pomieszczeniach.

Uroczystą zbiórkę rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Rafała Wełnę.

Następnie głos zabrał Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Zbigniew Nowak, który powitawszy przybyłych gości, w swoim wystąpieniu odniósł się do dzisiejszej uroczystości: - Jestem przekonany, że zarówno mieszkańcy, jak i funkcjonariusze z pracownikami, odczują ogromną zmianę, jaka zaszła w budynku na osiedlu Zgody. Ze swej strony zapewniam o dalszej woli ścisłej współpracy z każdym, komu leży na sercu bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców. Patrząc na liczną obecność Państwa na dzisiejszej uroczystości wiem, że instytucji i osób wspierających nas w codziennej służbie i pracy jest naprawdę dużo.(.) Wszystkim Państwu dziękuję za nieustanne i szczere wsparcie dla naszych działań. Na koniec zwrócę się do koleżanek i kolegów funkcjonariuszy i pracowników - życzę spokoju, komfortu pracy i satysfakcji ze służby i pracy w budynku spełniającym standardy nowoczesnej Policji lat dwudziestych XXI wieku. Jestem przekonany, że nowy obiekt będzie dobrze służył lokalnej społeczności - zakończył Komendant Miejski Policji w Krakowie.

Kolejnym punktem dzisiejszego wydarzenia było przekazanie kluczy do zmodernizowanego obiektu, które z rąk insp. Beaty Szadkowskiej Zastępcy Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, odebrał Komendant Komisariatu Policji VIII w Krakowie mł. insp. Tomasz Więch.

Następnie przedstawiciel duchowieństwa, Kapelan Małopolskiej Policji ks. Łukasz Michalczewski odmówił modlitwę i poświęcił wyremontowany budynek komisariatu.

Ważnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrała insp. Beata Szadkowska Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, która odczytała tekst podziękowań jakie na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Michała Ledziona złożył Komendant Główny Policji gen. Insp. Jarosław Szymczyk - Ciągła modernizacja jest jednym z priorytetów kierownictwa polskiej Policji. Niezmiernie ważne jest bowiem, aby policyjna infrastruktura zmieniała się na miarę oczekiwań nie tylko naszych policjantów i pracowników Policji, ale przede wszystkim była odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Ten funkcjonalny obiekt z pewnością usprawni warunki służby oraz pracy, co pozwoli na przyjmowanie mieszkańców w komfortowych warunkach i przełoży się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pragnę podziękować wszystkim instytucjom zaangażowanym w proces modernizacji i remontu tej jednostki, a w szczególności kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Podziękowanie kieruję także na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Kamińskiego za nieustające wsparcie oraz program modernizacji na lata 2022-2025, dzięki któremu nasza formacja otrzyma prawie 6,5 mld złotych - napisał Komendant Główny Policji.

Kolejno głos zabrał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita: - Przebudowany, poddany termomodernizacji, wyposażony w nowoczesny sprzęt budynek, spełnia najwyższe standardy i jest dostosowany do współczesnych potrzeb. To bardzo ważne, aby ci, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo i czuwają nad nim 24 godziny na dobę, mieli właściwe warunki pracy. Serdecznie gratuluję ukończenia tej inwestycji - mówił wojewoda.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion w swoim wystąpieniu podkreślił, że profesjonalizm jest wpisany w pracę małopolskich policjantów. - Dlatego tak ważne jest, aby policjanci i pracownicy Policji mogli wykonywać swoje obowiązki w godnych warunkach (.) Dzisiaj na terenie Małopolski realizujmy kilkanaście inwestycji dzięki którym poprawimy komfort pracy funkcjonariuszy, jak również poprawę warunków dla społeczeństwa korzystającego z pomocy Policji. Bardzo ważne jest aby w obecnych czasach przyjść do jednostki Policji, porozmawiać o nurtujących problemach, w warunkach na miarę XXI w. Niedługo nastąpi otwarcie kolejnej inwestycji jaką jest budowa V Komisariatu Policji w Krakowie, który będzie bardzo nowoczesnym komisariatem. Mam świadomość potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Krakowie dlatego mam nadzieje, na kolejne nowe realizacje i przedsięwzięcia, które ułatwią funkcjonariuszom jeszcze wydajniejszą służbę na rzecz obywateli - mówił komendant Ledzion. Na koniec generał podziękował wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie jakim był remont siedziby ósmego komisariatu.

Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku, podziękowaniem gościom za udział w wydarzeniu oraz wspólnym zwiedzaniem odnowionych pomieszczeń komisariatu.

Komisariat Policji VIII w Krakowie funkcjonował dotąd w mocno zniszczonym budynku pamiętającym lata 50. XX wieku. Obiekt wymagał generalnego remontu, jego wygląd i wyposażenie nie przystawały do realiów nowoczesności. 26 września 2019 roku podpisana została Umowa na roboty budowlane. Prace budowlane rozpoczęły się 4 maja 2020 roku, po przeniesieniu wszystkich użytkowników do tymczasowej siedziby, jednego z budynków należących do koncernu Arcellor Mittal SA (dawna Huta im. Tadeusza Sendzimira). Gruntowny remont zakończono 30 grudnia 2022 roku. W styczniu i lutym 2023 roku trwały ostatnie przygotowania do wprowadzenia się do wyremontowanego obiektu (montaż mebli, podłączenia sieci teleinformatycznej, sprzątanie).

Obecnie budynek jest nowoczesny, spełnia wszelkie standardy obsługi interesantów, a także służby i pracy funkcjonariuszy i pracowników w XXI wieku. Wymieniono w nim instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teleinformatyczną, ciepłowniczą, okna, drzwi, zmodernizowano korytarze, pokoje, wyposażono w nowy sprzęt- meble i komputery. Gruntowny remont budynku trwał prawie trzy lata i kosztował ponad 25,5 miliona złotych, a środki na inwestycję częściowo pochodziły z budżetu państwa. Termomodernizacja budynku dofinansowana została kwotą 400 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast z Centralnego Funduszu Wsparcia Policji przekazano na ten cel 7,4 mln złotych.

W odnowionym obiekcie na co dzień służbę pełnić będzie 134 policjantów, a pracować 16 pracowników cywilnych. W budynku swoje siedziby będą mieć również: Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz część krakowskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji.