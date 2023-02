Aby oszukać przedsiębiorcę, współpracowali z nieuczciwym radcą prawnym Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli śledztwo przeciwko dwóm przedsiębiorcom z Jeleniej Góry. Współpracując z radcą prawnym z Poznania, podejrzani oszukali na pół miliona złotych jednego z wielkopolskich biznesmenów działającego w branży budowlanej. Sprawcom grozi teraz kara do 10 lat więzienia.

Mężczyzna prowadzący firmę budowlaną w Jeleniej Górze oraz jego syn, nawiązali kontakt z przedsiębiorcą z bliźniaczej branży z terenu Wielkopolski. Zawarli z nim umowę podwykonawczą na prace budowlane w Bolesławcu i Lubinie. Zacieśniając współpracę polecili nowemu partnerowi biznesowemu obsługę prawną jego firmy u współpracującego z nimi radcy prawnego z Poznania. Mężczyzna, będąc na początku zadowolonym z usług nowego radcy, udzielił mu pełnomocnictwa do reprezentowania swoich interesów, w tym zawierania w jego imieniu ugód w ramach świadczonych usług budowlanych.

Po uzyskaniu takiego pełnomocnictwa radca podpisał w imieniu nowego klienta dwie ugody z przedsiębiorcami z Jeleniej Góry, zrzekających się dochodzenia roszczeń finansowych w wysokości pół miliona złotych za wadliwie i nieterminowo wykonane prace wynikające z zawartych umów. Tym samym skutecznie uniemożliwił przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. O zawarciu ugody „zapomniał” powiadomić zainteresowanego.

Podpisana ugoda pozwoliła sprawcom na wypłacenie złożonych w depozycie sądowym środków w wysokości 300 tysięcy złotych, jako zabezpieczenie zawartej umowy.

W sprawie prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Radcy prawnemu zarzucono ponadto kierowanie gróźb karalnych wobec pokrzywdzonego mężczyzny, gdy ten powiadomił o sprawie organy ścigania.

Wobec podejrzanych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze sobą i zbliżania do pokrzywdzonego oraz poręczenia majątkowego w wysokości od 20 do 50 tysięcy złotych.

Na poczet przyszłych kar i obowiązku naprawienia szkody zabezpieczono składniki majątkowe podejrzanych w postaci udziałów w spółce ogólnej wartości 160 tysięcy złotych.

Biorąc pod uwagę fakt, że podejrzani dopuścili się przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości, grozi im kara do 10 lat więzienia.