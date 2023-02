Policjanci z Gryfic zatrzymali 3 sprawców rozboju Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Do zdarzenia doszło nad ranem w piątek 17 lutego br., trzech zamaskowanych mężczyzn weszło do prywatnego mieszkania, posługując się narzędziem, przypominając broń oraz przemocą okradli lokatorów. Sprawą niezwłocznie zajęli się dzielnicowi i zatrzymali trzech mężczyzn. Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował trzymiesięczny areszt dla każdego z nich.

Do zdarzenia doszło nad ranem w piątek 17 lutego br. , trzech zamaskowanych mężczyzn weszło do prywatnego mieszkania, posługując się narzędziem, przypominając broń oraz przemocą okradli lokatorów. Po napadzie jeden z pokrzywdzonych zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, aby poinformować o całym zdarzeniu.

Dzielnicowi z Gryfic niezwłocznie zajęli się tą sprawą i wyniku prowadzonych działań ustalili miejsce, w którym sprawcy przechowują skradzione rzeczy, a następnie dokonali zatrzymania trzech mężczyzn w wieku 20 i 26 lat oraz 54 lat, mieszkańców powiatu gryfickiego.

Cała trójka usłyszała zarzuty dokonania rozboju oraz kradzieży z włamaniem.

Jak się okazało w toku prowadzonych czynności, sprawcy wykazali się zuchwałością i brutalnością po dokonaniu włamania i rozboju na swych ofiarach, ukradli część przedmiotów należące do ofiar, by ponownie powrócić i zabrać resztę łupu po raz drugi dokonując rozboju.

Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

54-latek za te czyny odpowie w warunkach recydywy, grozi mu nawet do 18 lat pozbawienia wolności.