Za oszustwo metodą „na pracownika banku” trafili do aresztu

Intensywna praca otwockich policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą i korupcję doprowadziła do zatrzymania dwojga obywateli Ukrainy, 39-letniego mężczyznę i 30-letnią kobietę, podejrzanych o oszustwo metodą tzw. na pracownika banku. Pokrzywdzona kobieta straciła blisko 15 tys. złotych. Oboje usłyszeli już zarzuty i na wniosek otwockiej prokuratury trafili do aresztu. Teraz może im grozić do 8 lat pozbawienia wolności.