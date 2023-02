Zarzuty i areszt za włamanie na konto Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wspólnie z policjantami ze Środy Wlkp. zatrzymali czterech mężczyzn działających w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej, którzy odpowiedzą za włamanie na konto bankowe.

14 lutego br . do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że ktoś włamał się na jej rachunek bankowy skąd ukradł prawie 34 tysiące złotych. Średzcy policjanci o sprawie natychmiast poinformowali Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu. Operacyjni z tej komórki ustalili, że skradzione pieniądze najpierw trafiły na inne konto, a następnie posłużyły do zakupu elektroniki przez Internet. Kryminalni szybko namierzyli zakupiony sprzęt elektroniczny, który został zamówiony do jednego z paczkomatów w Warszawie.

Policjanci byli pewni, że nieświadomi niczego sprawcy osobiście odbiorą ze skrytki zakupiony towar. 15 lutego w Warszawie policjanci z KWP w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp . zatrzymali wszystkich czterech sprawców zamieszanych w przestępczy proceder.

Okazało się, że to mieszkający w stolicy obywatele Ukrainy w wieku od 25 do 34 lat. W trakcie przeszukania zatrzymanych mężczyzn, a także ich mieszkań i samochodów, policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie kilkadziesiąt kart SIM, ponad 30 telefonów komórkowych oraz dokumentację bankową upoważniającą do dostępu do rachunków bankowych nieustalonych osób.

Wszyscy czterej zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp., gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące włamania na konto bankowe oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. 17 lutego br. na wniosek prokuratora sąd aresztował podejrzanych na trzy miesiące.

Obecnie sprawą zajmują się śledczy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Poznaniu, którzy ustalają skalę przestępczej działalności całej czwórki. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mają na swoim koncie inne tego typu przestępstwa.

Za włamanie na konto bankowe podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.