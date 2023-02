Postanowiła "zamknąć sprawę" zaległych zysków - straciła 30 tysięcy złotych

O konsekwencjach instalowania nieznanych oprogramowań przekonała się mieszkanka powiatu sokólskiego. Uwierzyła w historię mężczyzny podającego się za konsultanta platformy inwestycyjnej. Twierdził on, że kobieta ma do odebrania zaległe zyski. I chociaż nie była ona pewna czy kiedykolwiek tam inwestowała, postanowiła "zamknąć sprawę". Za namową oszusta, zainstalowała na swoim komputerze oprogramowanie do zdalnej obsługi i w ten sposób, nieświadomie dała mu dostęp do konta. W rezultacie straciła blisko 30 tysięcy złotych.