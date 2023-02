"Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" z Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Dariusz Białek odebrał państwowe odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to ministerialna odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusz za swoją godną naśladowania postawę i ofiarowanie już 22 litrów krwi, otrzymał również specjalny list gratulacyjny.

Aspirant sztabowy Dariusz Białek, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji Wrocław-Grabiszynek, od kilkunastu lat kieruje się słowami „Oddaj Krew, Uratuj Życie”.

Teraz funkcjonariusz uhonorowany został ministerialną odznaką „Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane jest honorowym dawcom krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów tego najcenniejszego na świecie płynu. Nasz policjant zdołał już oddać ponad 22 litry krwi i twierdzi, że na tym nie poprzestanie, bo chęć pomocy innym stale motywuje go do działania.

Wrocławski policjant dołączył tym samym do zaszczytnego grona innych wyróżnionych mundurowych, a odznaczenie, które otrzymał stanowi niewątpliwie powód do dumy i daje kolejny zastrzyk energii do aktywnego promowania niezwykle ważnej idei krwiodawstwa.

PRZYPOMINAMY, ŻE MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

masz 18-65 lat i masz przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,

masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg ),

), nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,

w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.

ZGŁOŚ SIĘ!

wypoczęty,

po lekkim ubogo-tłuszczowym posiłku,

z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość, wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania/zameldowania (np. dowód osobisty, prawo jazdy),

dzień wcześniej i w dniu oddania krwi nie spożywaj alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój,

ogranicz palenie papierosów,

zadbaj także o właściwe nawodnienie organizmu.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy, a przy okazji szczerze zachęcamy wszystkich, którzy mogą oddać krew, do ratowania w ten sposób ludzkiego życia i zdrowia.