Nieodpowiedzialny kierowca przekroczył prędkość aż o 84 km/h Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Mandatem w wysokości 2 500 zł i 15 punktami karnymi zakończyła się interwencja policjantów świeckiej „drogówki", wobec kierowcy, który chwilę wcześniej pędził autostradą A1 z prędkością 224 km/h. Policjanci apelują o rozsądek, a ci, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami szybkiej jazdy.

W minioną niedzielę (19.02.23), w godzinach popołudniowego szczytu, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świeciu monitorowali nieoznakowanym radiowozem z wideorejestratorem podróżujących autostradą A1. Wzmożony ruch nie przeszkadzał niektórym kierującym w osiąganiu zawrotnych prędkości.

W trakcie nadzoru nad grudziądzkim odcinkiem drogi, policjanci zatrzymali 63-letniego mieszkańca powiatu kartuskiego, kierującego samochodem osobowym marki Mercedes. Przeprowadzony pomiar wykazał, że przekroczył on dozwoloną prędkość, jadąc 224 km/h na odcinku, gdzie jest ona ograniczona do 140. Na nieodpowiedzialnego mężczyznę policjanci nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a do jego konta dodano 15 punktów karnych. Kierowca swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył zwykłym pośpiechem.

Policjanci apelują o rozsądek, a ci, którzy lekceważą przepisy ruchu drogowego muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami szybkiej jazdy.