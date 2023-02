Podziękowania dla misji humanitarnej polskiej Policji w Ukrainie Data publikacji 23.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z funkcjonariuszami polskiego kontyngentu Policji uczestniczącymi w misji humanitarnej w Ukrainie. Podziękował za wykonanie niezwykle ważnego, niebezpiecznego zadania i wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. W spotkaniu wzięli udział także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński i Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami.

Celem prawie 5-miesięcznej misji było wsparcie ukraińskich służb w rozminowywaniu oraz neutralizowaniu materiałów wybuchowych pozostawionych przez rosyjskie wojska na terenach zamieszkałych przez ludność cywilną.

- To był piękny gest ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wykonany Waszymi rękami, Waszym bohaterstwem, Waszym oddaniem w służbie drugiemu człowiekowi - podkreślił Prezydent.

- Wierzę głęboko i wiem, że ludzie tam nigdy nie zapomną Waszej służby, że zawsze będą ci Ukraińcy, którym pomagaliście, których na co dzień spotykaliście, którzy widzieli Waszą służbę i pracę. Będą pamiętali, że polscy funkcjonariusze, policjanci, pirotechnicy, saperzy przyjechali tutaj w najtrudniejszym czasie i spokojnie, żmudnie, przez miesiące wykonywali swoją służbę – po to, by umożliwić im normalne życie, uratować ich i ich dzieci. Takich rzeczy się nie zapomina - akcentował.

Prezydent wskazywał także, że ryzyko podczas misji na Ukrainie było podwójne, a może nawet potrójne. - Po pierwsze, dlatego że to były materiały wybuchowe, niebezpieczne, po drugie dlatego, że mogły być to materiały w wielu przypadkach podłożone z premedytacją i jako pułapki, po to żeby zrobić krzywdę, a nie gdzieś po prostu porzucone. A po trzecie, dlatego że toczyło się to tam, gdzie była wojna, gdzie służba była przerywana alarmami przeciwrakietowymi, przeciwlotniczymi - zaznaczył Andrzej Duda.

Głos zabrał również Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, który powitał bohaterów, dzielnych funkcjonariuszy wracających z misji humanitarnej z Ukrainy: – To była wyjątkowo trudna i niebezpieczna misja. Jesteśmy z Was bardzo dumni. Chcę bardzo mocno podkreślić, że wszyscy zgromadzeni dziś funkcjonariusze to ochotnicy. Bez nich ta misja by się nie mogła odbyć - powiedział Minister.

- Przez 5 miesięcy działaliście w okolicach Kijowa, gdzie wcześniej stacjonowali rosyjscy okupanci. Podejmowaliście działania sapersko-minerskie, pirotechniczne, których celem była ochrona ludności cywilnej Ukrainy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wykazaliście niezłomny charakter, męstwo i profesjonalizm, zapisaliście piękną kartę w historii polskiej Policji - podkreślił szef MSWiA .

- Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za przyznanie medali wszystkim uczestnikom tej trudnej misji wypełnionej z honorem i godnością - powiedział.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk po oficjalnej części uroczystości również podziękował funkcjonariuszom wyrażając podziw i wielkie uznanie dla ich odwagi i męstwa. - Jesteście wszyscy wybitnymi funkcjonariuszami polskiej Policji - podkreślił komendant główny.

W spotkaniu wzięli też udział Zastępca Szefa KPRP Piotr Ćwik, Szef BBN Jacek Siewiera, Dyrektor Generalna w KPRP Barbara Brodowska-Mączka, Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik, a także Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, nadinsp. Paweł Dobrodziej i nadinsp. Roman Kuster.