Poszukiwany ENA za przestępczość narkotykową wpadł na kolejnej plantacji Data publikacji 24.02.2023 Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Był on ścigany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienie 18 innych przestępstw, w tym założenie 3 plantacji konopi indyjskich. Mężczyzna został namierzony i zatrzymany przez śląskich „łowców głów" w jednej z opolskich wsi, gdzie wraz ze wspólnikiem założył kolejną plantację.

38-letni mieszkaniec Koziegłów był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez I Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Miał zostać tymczasowo aresztowany na 3 miesiące w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się nielegalną uprawą konopi indyjskich, a także handlem narkotykami na dużą skalę. Mężczyzna podejrzany jest w sumie o 18 przestępstw, w tym założenie co najmniej 3 plantacji konopi indyjskich na terenie województwa śląskiego.

We wrześniu 2022 roku sprawa została przejęta przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach. Śląscy „łowcy głów", specjalizujący się w poszukiwaniach najbardziej niebezpiecznych przestępców ustalili, że 38-latek może ukrywać się w krajach Beneluksu. W związku z tym za mężczyzną został wydany europejski nakaz aresztowania. Okazało się, że poszukiwany wrócił jednak do kraju, gdzie ukrył się na terenie jednej ze wsi w województwie opolskim. Właśnie tam namierzyli i zatrzymali go śląscy „łowcy głów". Wpadł on wraz ze swoim 40-letnim wspólnikiem z Dąbrowy Górniczej na terenie posesji, gdzie razem założyli kolejną plantacje konopi indyjskich. W trakcie oględzin śledczy zabezpieczyli specjalne urządzenia do nagrzewania i nawadniania roślin oraz 176 samych nielegalnych krzewów. Mężczyźni byli bardzo zaskoczeni swoją wpadką i nie stawiali oporu przy zatrzymaniu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania mężczyzna trafił już do zakładu karnego.