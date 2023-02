Zachowaj czujność w sieci – oszuści w wiadomościach mailowych podszywają się pod Policję Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja ostrzega przed wiadomościami przesyłanymi drogą elektroniczną przez oszustów z informacjami o przesłanym przez Policję oskarżeniu. Pobranie i otworzenie załączonego pliku może zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem, które może wykradać dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania systemu. Bądź czujny, nie daj się oszukać!

Informujemy o nasilającym się w ostatnim czasie procederze, polegającym na rozsyłaniu przez oszustów fałszywych wiadomości e-mail, w których podają się za Policję. Autorzy wiadomości próbują przestraszyć potencjalną ofiarę. Informują o rzekomo toczącym się postępowaniu sądowym, w którym adresat oskarżany jest często o szerzenie pornografii dziecięcej, pedofilię, ekshibicjonizm, cyberpornografię lub handel usługami seksualnymi. Pamiętaj Policja nigdy w takich sprawach nie kontaktuje się z osobami drogą elektroniczną.

Wskazana wyżej metoda oszustwa nazywana jest Phishingiem. To jeden z najpopularniejszych typów ataków opartych o wiadomości e-mail lub SMS. Wykorzystuje inżynierię społeczną, czyli technikę polegającą na tym, że przestępcy internetowi próbują Cię oszukać i spowodować, abyś podjął działanie zgodnie z ich zamierzeniami. Cyberprzestępcy podszywając się między innymi pod firmy kurierskie, urzędy administracji, operatorów telekomunikacyjnych, czy nawet naszych znajomych. Starają się wyłudzić nasze dane do logowania na przykład do kont bankowych lub używanych przez nas kont społecznościowych, czy systemów biznesowych.

Jeżeli stałeś się ofiarą oszustów skontaktuj się natychmiast ze swoim bankiem. Zmień hasła do kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali oraz zgłoś sprawę na Policję.