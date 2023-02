365 dni nieustannej pomocy niesionej przez przemyskich policjantów Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Od 365 dni przemyscy policjanci niosą pomoc ukraińskim rodzinom, które zmuszone są opuścić domy zagrożone bombardowaniami lub zniszczone przez wojenne działania wojsk Federacji Rosyjskiej. Mundurowi każdego dnia dokładają starań, by w tak trudnej sytuacji, stworzyć tym ludziom bezpieczną ostoję, miejsce ukojenia, które rozpoczyna ich wędrówkę po upragniony spokój i bezpieczeństwo nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie.

Przez ostatnie 365 dni przez Przemyśl przemieściło się ponad 2 miliony uchodźców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju by zapewnić sobie i swoim bliskim miejsce wytchnienia. Pierwszy przystanek stanowi dla tych osób nie tylko miejsce chwilowej ucieczki do przestrzeni bez nawałnicy wojennej, ale dla wielu z nich jest również przejściem do nowego życia. Tuż po przekroczeniu granicy dla ukraińskich rodzin pojawia się nadzieja, że traumatyczne chwile miną szybko, a straszna rzeczywistość zamieni się w tak pożądany przez nich spokój, wolny od wyjących syren alarmowych, bombardowań i śmierci osób bliskich.

Tak trudna, trwająca 12 miesięcy sytuacja, wymaga od przemyskich policjantów ciągłego i pełnego zaangażowania, a także pełnej gotowości. Mundurowi wypełniając swoje obowiązki zapewniają na terenie Przemyśla i powiatu przemyskiego bezpieczeństwo, które jest tak ważne dla osób szukających wsparcia i pomocnej dłoni w nieznanych warunkach, w obcym kraju. Od pierwszych dni wojny funkcjonariusze realizują zadania, które mają na celu pomoc i ochronę wszystkich potrzebujących.

Sytuacja ta, postawiła wszystkich funkcjonariuszy z przemyskiej komendy, jak również mieszkańców Przemyśla przed wielkim wyzwaniem. Wszyscy udzielali się w wolontariatach i ruszyli z pomocą kobietom, dzieciom i wszystkim potrzebującym w tak trudnym dla nich okresie.

Od momentu wybuchu wojny funkcjonariusze nieustannie niosą pomoc na różnych płaszczyznach. Zabezpieczają trasy przemieszczania się grup cudzoziemców z terenu Przejścia Granicznego w Medyce, zabezpieczają punkty recepcyjne na terenie powiatu, dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny w miejscach, gdzie przebywają uchodźcy. Biorą udział w bezpiecznym rozlokowaniu transportów kolejowych i drogowych, niosących pomoc humanitarną, są także odpowiedzialni za organizację i upłynnianie ruchu na drogach. Ponadto policjanci są odpowiedzialni za szybką reakcję, weryfikację i zapobieganie popełnianiu przestępstw oraz sytuacji, które niosą za sobą innego typu zagrożenia, w tym zagrożenia terrorystyczne.

Poza tymi zadaniami, policjanci kierując się wrażliwością i współczuciem, bez wytchnienia, czasami kosztem własnego życia prywatnego pomagają wszystkim, którzy uciekają przed wojną. Dla funkcjonariuszy największą nagrodą jest uśmiech dziecka i słowa “dyakuyu” wypowiedziane przez kobiety ze łzami w oczach.

Policjanci, oraz wszyscy zaangażowani w udzielanie wsparcia ukraińskim rodzinom, pomagali, pomagają i będą pomagać wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba.

( KWP w Rzeszowie / mw)