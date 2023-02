Charytatywna wizyta w żagańskiej komendzie. Pomagamy Klarze Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Klara, choć ma zaledwie 11 lat to od kilku miesięcy musi walczyć z bardzo ciężką chorobą. W listopadzie ubiegłego roku lekarze zdiagnozowali u niej nowotwór złośliwy – guza móżdżku. Od tego momentu zaczęła się walka o jej życie. Operacje i zmaganie się z powikłaniami. Aby Klara mogła wrócić do domu potrzeba ponad 400 tysięcy złotych. Najbliżsi i przyjaciele Klary prowadzą zbiórkę pieniężną, aby zapewnić dla dziewczynki jak najlepsze leczenie. Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu włączyła się w tą akcję. Przekazano na licytację zwiedzanie żagańskiej jednostki. Licytację wygrała Pani Alicja, która na zwiedzanie komendy przybyła wraz rodziną. Dziękujemy za wsparcie w leczeniu Klary i prosimy każdego kto może pomóc o dokonywanie wpłat na jej konto.

Od kilku miesięcy trwa zbiórka pieniędzy na leczenie 11-letniej Klary, mieszkanki Małomic, u której w listopadzie ubiegłego roku lekarze zdiagnozowali ciężką chorobę nowotwór złośliwy - guza móżdżku. Dziewczynka przeszłą skomplikowane operacje. Wymaga dalszego leczenia i rehabilitacji, które jest bardzo kosztowne. Rodzina oraz przyjaciele wspierają Klarę w tej trudnej walce. Wiele osób o ogromnych sercach wpłaca pieniądze, organizuje licytacje – „Licytacje dla Klary”. Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu, wystawiła na licytację „Dzień w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu”. Licytacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Po kilku dniach, wygrała ją Pani Alicja.

W poniedziałek, 20 lutego 2023 roku Pani Alicja wraz z najbliższymi odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Żaganiu. Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z inspektorem Marcinem Sapunem Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu. Następnie komendant oprowadził gości po jednostce, pokazując jej najciekawsze miejsca. Rodzina miała możliwość zobaczenia policyjnej strzelnicy, siłowni, dyżurki, oraz zobaczyć inne pomieszczenia, w których na co dzień pracują policjanci oraz sprzęt, który wykorzystują w swojej służbie. Cała wizyta przebiegała w miłej atmosferze, sprawiając radość jej najmłodszym uczestnikom, którzy przyszli do nas w policyjnych mundurach gotowi do wyjazdu na patrol.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Klarę w jej walce. Każda złotówka przybliża ją do powrotu do normalnego życia.

Prosimy każdego kto może pomóc o dobrowolną wpłatę na konto zbiórki siepomaga.pl - RAZEM DLA KLARY.