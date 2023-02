Kierował TIR-em upojony alkoholem Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki właściwej reakcji świadka policjanci z tomaszowskiej drogówki zatrzymali 54-letniego kierowcę ciężarowego zestawu. Mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Za jazdę na „podwójnym gazie” nieodpowiedzialny kierowca usłyszy zarzuty. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

22 lutego 2023 roku około 18.30 dyżurny tomaszowskiej Policji otrzymał zgłoszenie o kierowcy poruszającym się ciężarowym zestawem po drodze krajowej DK 48, którego zachowanie mogło wskazywać, że prowadzi pod wpływem alkoholu. Dyżurny na interwencję natychmiast skierował policjantów z wydziału ruchu drogowego, którzy po chwili zauważyli ciężarowe volvo z naczepą, jadące od Spały w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. Kierowca zestawu nie mógł utrzymać prostego toru jazdy, czym stwarzał zagrożenie na drodze. Mundurowi natychmiast zatrzymali go do kontroli i poddali badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że 54-letni kierowca TIR-a miał w organizmie ponad 2,3 promila alkoholu. Mężczyznę zatrzymano, a pojazd zabezpieczono na strzeżonym parkingu. Zatrzymano mu również uprawnienia do kierowani pojazdami. Kompletnie nieodpowiedzialny 54-latek, wkrótce usłyszy zarzuty za jazdę w stanie nietrzeźwości. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

Przypominamy, że kierowanie w stanie nietrzeźwości jest skrajnie nieodpowiedzialne i może zakończyć się tragicznie. Alkohol zdecydowanie zmniejsza szybkość reakcji. Zaburza również ostrość widzenia i wyczucie odległości od potencjalnej przeszkody. Nietrzeźwy kierujący błędnie ocenia sytuacje i swoje umiejętności. Zaburzona zostaje też równowaga, co staje się dużym zagrożeniem dla kierowcy i innych uczestników ruchu. Reagujmy, kiedy mamy podejrzenie, że kierowca może być pod wpływem alkoholu innych środków psychoaktywnych. Nie bójmy się działać. Informując o podejrzanych sytuacjach, niejednokrotnie zapobiegamy tragedii na drodze, czego powyższa sytuacja jest najlepszym przykładem. O każdej niepokojącej sytuacji można powiadomić policję dzwoniąc pod numer 112.

