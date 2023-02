24.02.2023 Marsz "Razem dla pokoju" Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W 2014 roku wojska rosyjskie zaatakowały niepodległą Ukrainę. Ten przejmujący akt stał się początkiem trwającej do dziś tragicznej w skutkach wojny. Małopolska była i jest z Ukrainą. Małopolanie od początku tej niewypowiedzianej i okrutnej wojny dali jasny sygnał – sygnał solidarności z narodem, który już tak długo się nie poddaje i zadziwia cały świat wytrwałością w walce o swoją niezależność. I chyba nikt nie ma też wątpliwości, że to walka o znacznie więcej, że to walka o pokój w całej Europie.

Dlatego tak ważne jest to, abyśmy w rocznicę inwazji Federacji Rosyjskiej na całą Ukrainę wspólnym głosem powiedzieli: STOP tej bezsensownej wojnie! Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj zachęcają wszystkich do przyłączenia się do marszu pod hasłem „RAZEM DLA POKOJU”, który wspólnie organizują w Krakowie 24 lutego 2023 roku.

Uroczystości rozpocznie msza święta w intencji pokoju w Katedrze Wawelskiej o godzinie 16.30. Będzie jej przewodniczył metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Po mszy ok. 18.00 uczestnicy będą mogli wysłuchać koncertu Młodzieżowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej „Slobozhansky” z Charkowa.

Po koncercie z wawelskiego wzgórza ok. 18.45 wyruszy marsz, który przejdzie ulicą Grodzką na Rynek Główny. To właśnie tu młodzi ludzie z Polski i Ukrainy wygłoszą wspólny apel o pokój.

Zapraszamy również do przyłączenia się do marszu „Razem do zwycięstwa". Wydarzenie rozpocznie się na Rynku Głównym w Krakowie, przy Wieży Ratuszowej o 19.30 . Następnie uczestnicy akcji przejdą ul. Floriańską, Basztową i Krowoderską na skwer Wolnej Ukrainy, gdzie przed siedzibą Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej zapalą znicze za poległych ukraińskich żołnierzy i wszelkie ofiary wojny. Następnie pójdą dalej, ul. Asnyka, Dunajewskiego, Szewską i wrócą na Rynek Główny. Organizatorem marszu „Razem do zwycięstwa” jest Koalicja Otwarty Kraków.

- 24 lutego 2022 roku cały świat obiegła informacja o napaści Federacji Rosyjskiej na wolną i niepodległą Ukrainę. Wojna każdego dnia przynosi kolejne ofiary. Ukraińcy walczą o swoją wolność, o prawo do samostanowienia, o niezależność, ale walczą też w imię wartości, które są tak drogie całemu wolnemu światu. Dziś tam, w Ukrainie, bije serce Europy. W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę pokażmy, że solidaryzujemy się z walczącą bohatersko Ukrainą, że chcemy zaprzestania działań wojennych. Zademonstrujmy, że razem jesteśmy silniejsi. Spotkajmy się 24 lutego na marszu, który wyruszy z Wzgórza Wawelskiego na Rynek Główny. Powiedzmy to jednym, mocnym głosem: chcemy pokoju! Małopolska od początku wojny była i jest po jasnej stronie – po stronie bohaterskiej Ukrainy, po stronie pokoju, po stronie dobra. Pokażmy to także na symbolicznym marszu, który wspólnie organizujemy z Panem Marszałkiem, Panem Prezydentem oraz Panem Konsulem. Wszyscy jesteśmy z Ukrainą! Niech 24 lutego cały Kraków, cała Małopolska powie: chcemy wolnej Ukrainy! – apeluje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Od pierwszych dni napaści Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę Małopolska jest i będzie z obywatelami Ukrainy. Mówimy stanowcze nie agresji wobec naszych wschodnich sąsiadów. Od początku zapewniamy o naszej solidarności. Za kilka dni minie rok od rozpoczęcia tej brutalnej wojny. Nasze stanowisko się nie zmieniło. Nasze granice, serca i domy są wciąż otwarte dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Dlatego spotkajmy się licznie 24 lutego w Krakowie, aby zamanifestować nasz sprzeciw wobec rosyjskiej agresji oraz okazać wsparcie Ukrainie - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

- Patrząc na Ukraińców, którzy przyjechali do Krakowa w poszukiwaniu bezpieczeństwa, widzę smutek i tęsknotę za domem, ale także – nadzieję na lepsze jutro. Patrząc na naszych partnerów i przyjaciół w Ukrainie – kijowian, lwowian, mieszkańców innych miast i regionów, którym udało się przekazać z Krakowa pomoc – widzę pełną mobilizację i determinację, aby zabezpieczyć potrzeby cywili i wojskowych. Dzisiaj, w rocznicę rosyjskiej agresji, chcemy ponownie pokazać, że Kraków pamięta. Pamiętamy, kto rozpoczął tę wojnę. Pamiętamy o co walczy Ukraina. Pamiętamy, że waży się nie tylko los Ukrainy, ale także los bezpiecznej Europy! - przekazuje prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski.