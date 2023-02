Podziękowania dla policjantów drogówki za pomoc w dotarciu do szpitala Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne podziękowania otrzymał Komendant Powiatowy Policji w Kłodzku za wzorową postawę policjantów z drogówki. Szybkie i skuteczne działania mundurowych doprowadziły do szczęśliwego zakończenia bardzo niebezpiecznej sytuacji. Funkcjonariusze wykazali się postawą godną naśladowania, dokładając wszelkich starań, aby mama wraz z dzieckiem, którego życie i zdrowie było zagrożone, bezpiecznie i w jak najkrótszym czasie trafili do szpitala.

Za okazaną pomoc dziewczynka napisała do Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku list z podziękowaniem „Szanowny Panie Komendancie chciałam podziękować Panu oraz służbie patrolu mundurowych za uratowanie mojego życia poprzez eskortowanie mnie do szpitala…”. Takie słowa do Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku skierowała dziewczynka, której w szybkim dotarciu do szpitala pomogli policjanci z kłodzkiej drogówki. Starszy posterunkowy Patrycja Piekarska oraz starszy sierżant Marcin Gerlach podczas patrolu zaraz po uzyskanej informacji, że życie i zdrowie dziecka jest zagrożone, niezwłocznie ruszyli z pomocą.

Mieszkanka gminy Kłodzko poprosiła mundurowych o pomoc w szybkim przejeździe do szpitala, ponieważ u jej córki gwałtownie pogorszył się stan zdrowia i dziecko zaczęło się dusić. W takiej sytuacji liczyła się każda sekunda, dlatego decyzja policjantów mogła być tylko jedna. Poinstruowali matkę dziecka, w jaki sposób ma poruszać się za radiowozem, włączyli sygnały pojazdu uprzywilejowanego i rozpoczęli pilotaż nissana do szpitala. Na szczęście zdążyli na czas, a dziewczynka otrzymała profesjonalną pomoc medyczną.

Wdzięczna mama spotkała się z policjantami i przekazała im napisane przez córkę podziękowania, a także kwiaty. Tego typu sytuacje motywują do dalszej jeszcze lepszej służby i pomocy drugiemu człowiekowi.

To kolejny przykład tego, że dewiza „służyć i chronić” codziennie przyświeca tysiącom policjantów, którzy dbają o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa.