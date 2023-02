Oświęcimscy policjanci zatrzymali „kurierkę” podczas próby wyłudzenia pieniędzy metodą „na wypadek” Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Działania przeprowadzone przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu doprowadziły do zatrzymania 18-letniej mieszkanki Śląska. Nastolatka pełniąc rolę kuriera brała udział w oszustwie metodą „na wypadek”. Policjanci kolejny raz ostrzegają, aby nie przekazywać oszczędności osobom nieznajomym.

We wtorek, 21.02.2023 roku, oficer dyżurny oświęcimskiej komendy Policji został poinformowany o usiłowaniu wyłudzenia pieniędzy od małżeństwa z Oświęcimia. Z relacji zgłaszających wynikało, że na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, która płacząc do słuchawki podała się za ich synową. Przekazała, że została zatrzymana przez Policję, ponieważ miała wypadek drogowy, podczas którego potrąciła kobietę w ciąży. Wtedy do rozmowy włączył się mężczyzna, który przedstawił się jako policjant. Przekazał, że piesza, poszkodowana w wypadku, leży w ciężkim stanie w szpitalu, a ich synowa trafi do aresztu w przypadku gdy nie wpłacą 110 tysięcy złotych. Małżeństwo przekazało, że takich pieniędzy nie posiadają, lecz dysponują 20 tysiącami złotych. W związku z tym mężczyzna poinstruował ich, że po pieniądze zgłosi się kurierka z Policji.

W chwili gdy kobieta zjawiła się przed domem seniorów została zatrzymana przez policjantów z wydziału kryminalnego. Jak się okazało „kurierką” była18-letnia mieszkanka Śląska. Trafiła do oświęcimskiej komendy Policji. W trakcie postępowania śledczy ustalili, że jej udział w przestępstwie miał polegać na odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonych i przewiezieniu paczki w umówione miejsce. Na podstawie zebranych dowodów zatrzymanej został przedstawiony zarzut usiłowania oszustwa. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Małżeństwo z Oświęcimia wykazało się rozsądkiem i ostrożnością. Nie dali się wprowadzić w błąd oszustom i nie stracili pieniędzy.

Policjanci nadal apelują o ostrożność oraz rozwagę w kontaktach z nieznajomymi osobami, które dzwoniąc na telefon stacjonarny usiłują wyłudzić pieniądze. W przypadku telefonicznej prośby o pilne przekazanie pieniędzy natychmiast należy się rozłączyć i skontaktować się z krewnym, który rzekmo miał znaleźć się w trudnej sytuacji. W przypadku braku takiej możliwości należy skontaktować się z innymi członkami rodziny. Należy pamiętać, aby nie podawać informacji o posiadanych oszczędnościach, ani żadnych danych osobowych. Nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy osobiście, jak i nie wpuszczać ich do mieszkania czy domu. We wszystkich podejrzanych sytuacjach, należy niezwłocznie dzwonić pod numer najbliższej jednostki Policji lub pod numer alarmowy 112.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców o przekazanie tego kolejnego ostrzeżenia seniorom ze swoich rodzin oraz sąsiedztwa. To ostrzeżenie z pewnością pomoże uniknąć stania się ofiarą przestępstwa. Im więcej seniorów świadomych, tym mniej znajdzie się w gronie poszkodowanych.