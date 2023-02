Za radiowozem do szpitala Data publikacji 24.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki pomocy funkcjonariuszy z Komisariatu Policji II w Kielcach 13-letni chłopiec, którego stan zdrowia wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej w odpowiednim czasie trafił pod opiekę specjalistów. Mundurowi pomogli tacie nastolatka w szybkim i bezpiecznym dotarciu do szpitala.

W czwartek wieczorem, 23 luego 2023 roku do funkcjonariuszy z Komisariatu Policji II w Kielcach, którzy przy ul . Krakowskiej oczekiwali na możliwość włączenia się do ruchu, podjechał mocno poddenerwowany kierowca. Mężczyzna przekazał policjantom, że wiezie swojego 13-letniego syna, którego stan zdrowia gwałtownie się pogorszył. Aby mężczyźni nie błądzili nocą po ulicach miasta, policjanci poinformowali dyżurnego o zaistniałej sytuacji i natychmiast podjęli decyzję o udzieleniu im pomocy. Mundurowi włączyli sygnały uprzywilejowania radiowozu i ruszyli w kierunku szpitala. Za policjantami podążał mężczyzna, wiozący tracącego przytomność chłopca. Po kilkunastu minutach wszyscy szybko i bezpiecznie dotarli do celu, gdzie 13-;atkiem zajęli się specjaliści.