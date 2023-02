Ukradł 4,5 tony metalowych elementów do montażu paneli fotowoltaicznych

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 46-letniemu mężczyźnie podejrzanemu o kradzież kilku ton metalowych elementów wykorzystywanych do montażu paneli fotowoltaicznych. Mężczyzna sprzedał je w różnych skupach złomu. W Komendzie Powiatowej Policji w Sochaczewie usłyszał zarzut i przyznał się do popełnionego przestępstwa.