Oszuści z Niemiec zatrzymani

Data publikacji 27.02.2023

Tarnowscy policjanci zatrzymali troje obywateli Niemiec, którzy w Polsce działając pod legendą odbierali od seniorów pieniądze. Zostali zatrzymani bezpośrednio po oszukaniu mieszkanki powiatu tarnowskiego, która przekazała im 25 tysięcy złotych, rzekomo na inwestycję w lokatę. Wszyscy trafili do aresztu tymczasowego na 3 miesiące.

Kilka dni temu, przed południem 75-latka rozmawiała w domu ze swoją córką, która następnie poszła do pracy. Przed godziną 14.00 zadzwonił telefon stacjonarny seniorki. Kobieta podniosła słuchawkę, w której usłyszała zachrypnięty głos kobiecy. Osoba przedstawiła się jako jej córka, a seniorka, by utwierdzić się czy z nią rozmawia, podała jej imię. Oczywiście kobieta potwierdziła i poprosiła, aby „mama” wysłuchała co ma do powiedzenia jej koleżanka. Obie kobiety są teraz w banku i potrzebują jej pomocy. Teraz w słuchawce „koleżanka córki” normalnym już głosem przedstawiła sytuację, a chodziło o zainwestowane na lokacie pieniądze w wysokości 150.000 złotych. Aby nie przepadło oprocentowanie, należy dopłacić dzisiaj kwotę 35.000 złotych, którą córka zwróci zaraz po tym, jak oprocentowanie z lokaty zostanie uwolnione. Seniorka zgodziła się pomóc córce i potwierdziła, że pójdzie do banku i wypłaci konieczną kwotę. Rozmówczyni dodatkowo poleciła, by kobieta podała jej numer telefonu komórkowego, by miały ze sobą cały czas kontakt.

Niczego nieświadoma kobieta przekazała konieczne dane, a po chwili zadzwonił jej telefon komórkowy i po jego odebraniu rozmówczyni już się do końca nie rozłączała. Seniorka poszła do banku, wypłaciła pieniądze w kwocie 25 tysięcy złotych, ponieważ tylko tyle miała na koncie, powiedziała, gdzie jest, jak jest ubrana, a kobiecy głos w słuchawce cały czas instruował ją co ma robić. W pewnym momencie na jej drodze pojawiło się dwóch mężczyzn, którym zgodnie z poleceniem przekazała całą wypłaconą kwotę. Po tym połączenie zostało zakończone, a seniorka wróciła do domu. Kilka godzin później sama zadzwoniła do córki, by dopytać, jak inwestycja i wówczas zrozumiała, że została oszukana.

W tym samym czasie, policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie realizując swoje informacje dotyczące oszustów zatrzymali do kontroli pojazd, którym poruszało się troje obywateli Niemiec- dwóch mężczyzn w wieku 28 i 35 lat oraz kobieta w wieku 28 lat. Przy nich zostały zabezpieczone pieniądze w kwocie 25.000 złotych. Osoby zostały zatrzymane i przewiezione do komendy miejskiej w związku z podejrzeniem oszustwa. Wtedy też do tarnowskich policjantów wpłynęła informacja o oszustwie seniorki na wymienioną kwotę. Wykonane czynności przez policjantów pozwoliły na zebranie dowodów świadczących o udziale w opisanym oszustwie zatrzymanych obywateli Niemiec.

Cała trójka usłyszała zarzut oszustwa i została doprowadzona do prokuratury, a następnie do tarnowskiego sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec całej trójki środek izolacyjny na 3 miesiące.

Sprawa ma jednak charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają postawienia kolejnych zarzutów oszustwa wobec mieszkańców powiatu tarnowskiego, a także województw ościennych.