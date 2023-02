Efekty pracy CBŚP w 2022 roku

Przejęte ponad 11,1 ton narkotyków, prawie 245 mln szt. papierosów, blisko 213 ton tytoniu czy 599 jednostek broni palnej, zabezpieczone ponad 760 mln zł mienia należącego do podejrzanych, a także zlikwidowane 42 laboratoria narkotyków syntetycznych, 19 fabryk papierosów, 17 wytwórni krajanki tytoniowej i 20 plantacji konopi, to tylko niektóre efekty pracy policjantów CBŚP w 2022 roku. W odprawie podsumowującej miniony rok nadinsp. Paweł Półtorzycki, zwrócił się do uczestników zbiórki słowami: „Za wszystkie osiągnięte wyniki bardzo dziękuję, ale pamiętajmy, że zawsze można zrobić więcej” – zachęcając do wytężonej pracy w 2023 roku.