Dołącz do lubuskiej Policji Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuska Policja zachęca do wstąpienia w jej szeregi. Ten szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym jest przeznaczony dla odpowiedzialnych osób. Złóż odpowiednie dokumenty i sprawdź czy jesteś osobą, która godnie będzie nosić policyjny mundur i chronić swych obywateli.

Zachęcamy do tego, aby zostać jej funkcjonariuszem Lubuskiej Policji. Szerokie spectrum policyjnych działań z pewnością sprawi, że każdy znajdzie komórkę zgodną ze swoimi zainteresowaniami oraz wykształceniem. To bardzo ciekawa ale i odpowiedzialna służba, która adresowana jest do tych, którzy nie są obojętni wobec wszelkich form łamania prawa i zależy im na bezpieczeństwie Polski i Jej obywateli.

Jaką służbą jest Policja? To pytanie często pojawia się podczas spotkań organizowanych w różnych grupach wiekowych. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją, dający możliwość sprawdzenia się w wielu trudnych sytuacjach. Wymaga niejednokrotnie poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji. Praca w Policji umożliwia rozwój zawody i pozwala na połączeniu pasji ze służbą. Możesz to uzyskać na wielu stanowiskach, gdyż poza policjantami których najczęściej spotykamy w codziennym życiu takich jak policjanci służby patrolowej, dzielnicowi, ruchu drogowego czy też kryminalni, są też inni, którzy stanowią nieodzowny element naszej formacji. Miłośnicy zwierząt odnajdą się z pewnością jako przewodnicy psów służbowych, osoby trenujące sztuki walki jako instruktorzy taktyki i techniki interwencji, natomiast fascynacji fizyki, chemii lub biologii z pewnością będą mogli sprawdzić się w laboratoriach kryminalistycznych policji oraz jako technik kryminalistyki, który w codziennej służbie musi posiadać szeroką wiedzę ze wszystkich tych dziedzin. Jako policjant możesz być instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, negocjatorem policyjnym, stermotorzystą, pełnić służbę w polsko-niemieckim patrolu czy też zostać policyjnym pirotechnikiem. To tylko niektóre możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji. Z pewnością to wymagająca misja, która kosztuje wiele wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowanych ale i ich rodzin. Ale to także gwarancja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych. Wielu już wybrało tę drogę i służy wiernie Narodowi. Można realizować dużo pożytecznych zadań, które mają jeden wspólny cel- reagowanie na wszelkie formy łamania prawa. W garnizonie lubuskim służy ponad 2,6 tysiąca policjantów, których praca jest oceniana bardzo wysoko. W 2022 roku wstąpiło do nas 194 kolejnych.

Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących kandydatów do służby w Policji do testu sprawności fizycznej. Harmonogram dostępny jest w zakładce Dobór.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek