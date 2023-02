Zatrzymali złodzieja w skradzionym aucie Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci OPP w Katowicach zatrzymali złodzieja samochodowego, który kierował skradzionym seatem. Do interwencji doszło dzięki czujności właściciela pojazdu, który rozpoznał swój samochód pomimo zmienionych tablic rejestracyjnych. Podejrzanemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach codziennie wspomagają w służbie miejscowych policjantów. Są to patrole umundurowane, a także operacyjne. Tym razem dzięki czujności właściciela pojazdu i szybkiej reakcji policjantów NGW OPP w Katowicach zatrzymany został złodziej samochodowy, który poruszał się skradzionym autem. Samochód został skradziony dzień wcześniej z parkingu przy ul. Józefowskiej w Katowicach. Złodziej ukradł najpierw kluczyki samochodowe z kurtki właściciela seata, a następnie odjechał skradzionym samochodem, uderzając w bramę. Samochód już ze zmienionymi skradzionymi tablicami rejestracyjnymi zauważył właściciel samochodu, kiedy jechał ze znajomym ulicą Sokolską. Natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, który błyskawicznie skierował na miejsce wywiadowców z oddziału prewencji. Policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Świętochłowic i osadzili w policyjnym areszcie. Czynności w sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W trakcie policyjnych czynności okazało się, że mężczyzna w połowie stycznia 2023 roku ukradł również skuter, który był zaparkowany przy ul. Ordona. Policjanci odzyskali również ten pojazd. Ponadto ustalono, że tablice rejestracyjne, które były założone w seacie, pochodzą z kradzieży z terenu Bielska-Białej.

Podejrzany odpowie nie tylko za kradzież, ale również za kradzież z włamaniem i złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go do czerwca 2023 roku. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 7.51 MB)