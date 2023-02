Oszust miał zdalny dostęp do telefonu i wypłacił z konta pieniądze. Policjanci ostrzegają Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Rzekomy pracownik banku przekonał swojego rozmówcę, że środki na koncie są zagrożone i należy natychmiast działać. Pokrzywdzeni zainstalowali na swoich telefonach aplikację do zdalnego dostępu, wskazane przez przestępców. Dzięki temu oszuści wypłacili kilkanaście tysięcy złotych. Policjanci ostrzegają przed tego typu oszustwami. W kilka minut możemy stracić swoje oszczędności.

Funkcjonariusze regularnie ostrzegają o różnych metodach działania oszustów. Wśród często spotykanych należy odnotować podszywanie się pod pracownika banku. Oszust przekonuje, że środki są zagrożone i należy szybko działać. Były przypadki, w których pokrzywdzeni musieli instalować na swoich komputerach program do zdalnego dostępu. Metoda uległa jednak modyfikacji. Oszuści wymagają nadal zainstalowania aplikacji, ale na telefonie. Dodajmy, że są to aplikacje legalne, dostępne dla każdego. Oszuści prowadzą przez każdy etap i tworzą wrażenie profesjonalizmu i chęci pomocy. Proponują nawet rozmowę w kilku językach. Niestety zawsze prowadzi to do utraty środków z konta. Wśród osób oszukanych są coraz częściej obywatele Ukrainy. Tak było między innymi w poniedziałek, 27 lutego br. Jedna z osób straciła prawie 9.000 złotych, druga ponad 11.000 złotych.

Policjanci przypominają, by w przypadku takich połączeń natychmiast zakończyć rozmowę. Nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa swoich środków, warto samodzielnie wybrać numer bankowej infolinii. Można też osobiście podejść do oddziału, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Niezależnie od przedstawianej nam historii należy z rozwagą podejmować decyzje, dotyczące przekazywania naszych danych osobowych, numerów kart lub informacji dostępowych do konta. W bankowych aplikacjach nie potwierdzajmy także podejrzanych transakcji. Przestrzeganie kilku zasad sprawi, że nie utracimy swoich oszczędności.