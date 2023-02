Zatrzymani fałszywi policjanci Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj W połowie lutego br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej wspólnie z kryminalnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji zatrzymali dwóch osiemnastolatków podejrzanych o oszustwa na tzw. legendę. Mężczyźni narodowości romskiej podając się za policjantów, przyczynili się do tego, że mieszkanki Nowej Huty i Podgórza straciły łącznie ponad 60 tys. złotych oraz inne kosztowności.

4 października 2022 r. 70-letnia mieszkanka Nowej Huty została oszukana przez osoby, które zadzwoniły na jej telefon stacjonarny i podały się za policjantów. Seniorka usłyszała wówczas, że jej oszczędności są zagrożone i w celu ochrony muszą zostać spakowane i wyrzucone przez okno. Wystraszona i zmanipulowana przez oszustów 70-latka zgodnie z instrukcją włożyła do reklamówki pieniądze, złote i srebrne monety oraz sztabki złota o łącznej wartości ponad 34 tys. złotych i wyrzuciła na zewnątrz, skąd odebrał je rzekomy policjant.

Ten sam modus operandi przestępcy zastosowali 18 stycznia br . Tym razem ofiarą oszustów padła 75-letnia mieszkanka Podgórza, która wyrzuciła z balkonu zapakowane w reklamówkę pieniądze w kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Kiedy seniorki zorientowały się, że żadnej policyjnej akcji nie było i zostały oszukane, zwróciły się po pomoc do prawdziwych policjantów.

Namierzeniem oszustów zajęli się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu krakowskiej komendy miejskiej. Funkcjonariusze zebrali szereg informacji, które pozwoliły im na wytypowanie potencjalnych sprawców przestępstwa. W połowie lutego br. śledczy ustalili, że dwaj podejrzewani o oszustwa osiemnastolatkowie mogą znajdować się w Wieliczce. Policjanci z krakowskiej komendy miejskiej przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie pojechali do jednego z wielickich hoteli, gdzie zatrzymali dwóch poszukiwanych przez nich osiemnastolatków. Śledczy przeszukali zajmowany przez mężczyzn pokój, gdzie znaleźli i zabezpieczyli marihuanę należącą do jednego z zatrzymanych. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w kwocie ponad 5 tysięcy złotych oraz telefony komórkowe.

Policjanci przewieźli zatrzymanych do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie zostali oni przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty oszustwa. Osiemnastolatkowie są narodowości romskiej, jeden mieszka w Łodzi, drugi to mieszkaniec Krakowa. Śledczy ustalili, że z oszukiwania seniorów uczynili sposób na życie. Jeden z nich odpowiadał w przestępczym procederze za kwestie „logistyczne” tj. rezerwacja hoteli, środków transportu itp ., natomiast drugi zjawiał się w miejscu zamieszkania seniorek, skąd zabierał wyrzucone przez nie z okiem lub balkonów reklamówki z kosztownościami.

Kilka dni temu, sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Nowej Huty i zastosował wobec osiemnastolatków środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Mężczyźni odpowiedzą za oszustwo, za co kodeks karny przewiduje karę do 8 lat więzienia. Ponadto jednemu z nich za posiadanie niewielkich ilości środków odurzających grozi dodatkowo nawet rok więzienia.

Policjanci sprawdzają, czy osiemnastolatkowie nie stoją też za innymi oszustami na szkodę małopolskich seniorów. Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Krakowie / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 6.23 MB)