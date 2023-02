Rozmowa telefoniczna, która uratowała życie Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba w Policji to wyjątkowe powołanie. Wymaga poświęcenia, ale daje też wiele satysfakcji, szczególnie wtedy, kiedy ratuje się ludzkie życie. Doskonale wiedzą o tym dyżurni Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Jeden z nich, podczas służby w wyniku rozmowy telefonicznej uratował życie mężczyzny potrzebującego natychmiastowej pomocy.

Sytuacja rozegrała się w miniony weekend. Dyżurny Sztabu Policji KMP w Szczecinie asp . Krystian Repak otrzymał informację od dyspozytora numeru alarmowego 112, że na ten numer zatelefonowała kobieta z prośbą o pomoc. Jej syn miał wyjść z domu, informując, że chce targnąć się na swoje życie.

Z powodu braku możliwości ustalenia dokładnego położenia mężczyzny, w działania zaangażowali się szczecińscy policjanci. Desperat nie odbierał swojego telefonu od bliskich. Po kilku próbach połączenia dyżurny dodzwonił się do 29 latka, który nie chciał pomocy i nie udzielał informacji na temat miejsca jego przebywania. Podtrzymując połączenie z rozmówcą, policjant motywował mężczyznę do odejścia od zamiarów. Po kilku minutach umiejętnie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, a także profesjonalnym działaniom mężczyzna ujawnił miejsce przebywania, co pozwoliło jednemu z patroli go odnaleźć. Szczecinianin został przekazany pod opiekę służbom medycznym.

Przypominamy, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile czy niepowodzenia. Co ważne - nie musimy być sami z naszymi problemami.

Na terenie całego kraju można dzwonić na numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 oraz Młodzieżowy Telefon Zaufania pod nr 116 111 (czynny całą dobę) oraz Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 (czynny całą dobę).

Ważne, aby osoby dotknięte depresją lub zachowaniami autodestrukcyjnymi nie pozostawały z problemem same. Wystarczy zadzwonić lub przyjść na rozmowę, w zamian uzyskując fachową poradę i wsparcie. O poradę oraz wskazanie odpowiedniej placówki można również zapytać dzielnicowego, dla którego pomoc mieszkańcom jest głównym priorytetem służby.