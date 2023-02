Na Drodze – Patrz i Słuchaj

Na Drodze – Patrz i Słuchaj, to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej, skierowanej zarówno do kierujących pojazdami jak i do pieszych, którą Policja będzie prowadziła w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r.