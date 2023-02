Pościg legnickich policjantów zakończył się zatrzymaniem dwóch osób Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy po pościgu zatrzymali dwie osoby podróżujące osobowym peugeotem. Mężczyzna siedzący za kierownicą zlekceważył dawane przez policjantów sygnały do zatrzymania się i podjął próbę ucieczki. Jakby tego było mało, obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Mundurowi z Legnicy pełniąc służbę na terenie Bogatyni, zwrócili uwagę na kierującego osobowym peugeotem, który na widok oznakowanego radiowozu skręcił w drogę poprzeczną i gwałtownie przyspieszył.

Policjanci mając podejrzenie, że mężczyzna siedzący za kierownicą ma coś na sumieniu, postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, które to kierujący zignorował, podejmując próbę ucieczki.

Po chwili stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w przydrożną latarnię. Kierujący wybiegł z auta i zaczął uciekać pieszo. Policjanci dogonili go i przystąpili do wyjaśniani przyczyn takiego zachowania.

Sprawdzenie mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wykazało, że obowiązuje go do 2030 roku sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jakby tego było mało, podróżująca z 40-latkiem kobieta posiadała przy sobie środki zabronione przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii w postaci kilku porcji handlowych metamfetaminy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami mężczyźnie grozić może kara nawet 5 lat pozbawienia wolności, a jego towarzyszce kara 3 lat. O ich najbliższej przyszłości zadecyduje teraz sąd.

mł. asp. Paweł Noga

Źródło: SPPP w Legnicy

Opis filmu: Film przedstawia nagranie z kamerek nasobnych interweniujących policjantów. Na początku widać policjanta przemieszczającego się radiowozem z włączonymi sygnałami pojazdu uprzywilejowanego. W drugiej scenie radiowóz się zatrzymuje i wybiegają z niego policjanci. Po chwili widać mężczyznę przy wejściu do budynku wielorodzinnego. W następnej scenie policjanci zakładają mu kajdanki na ręce. W kolejnej scenie zatrzymany jest prowadzony przez mundurowych do radiowozu, gdzie zostaje umieszczony. Radiowóz rusza wraz z zatrzymanym i po chwili podjeżdża pod jednostkę Policji. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 28.77 MB)