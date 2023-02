Policjanci z Kartuz uratowali kobietę, która chciała targnąć się na swoje życie Data publikacji 28.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach uratowali 42-letnią kobietę, która chciała targnąć się na swoje życie, poprzez zażycie dużej ilości tabletek psychotropowych. Oficer dyżurny dzięki otrzymanej telefonicznie informacji, ustalił miejsce zamieszkania kobiety i zadysponował tam najbliższy patrol Policji. 42-letnia mieszkanka powiatu kartuskiego została przekazana pod opiekę ratowników medycznych.

W niedzielę (26.02.2023) po godzinie 3.00 w nocy oficer dyżurny kartuskiej komendy, otrzymał informację telefoniczną od mężczyzny, który pisał na jednym z komunikatorów z 42-letnią kobietą, a ta poinformowała go o swoich myślach samobójczych. Po tym telefonie dyżurny natychmiast ustalił miejsce zamieszkania kobiety i skierował tam najbliższy patrol Policji. Policjanci wiedzieli, że muszą działać błyskawicznie. Funkcjonariusze dojechali do miejsca zamieszkania 42-latki, niestety nikt nie otwierał drzwi. Mundurowi zauważyli przez okno kobietę, w widocznie złym stanie, która traciła przytomność. Na szczęście bardzo szybko udało się policjantom wejść do wnętrza domu, ponieważ jak się okazało, kobieta zażyła dużą ilość tabletek leku psychotropowego. Na miejsce dojechali również ratownicy medyczni, którzy przewieźli kobietę do szpitala.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej interwencji mundurowych kobieta, która usiłowała targnąć się na życie, została uratowana.

Pamiętaj, kryzysy samobójcze są przemijające, można zapobiec tragedii, wzywając pomoc, tak jak to było w tym przypadku. Jeśli widzisz, że ktoś z Twojego otoczenia jest przygnębiony, to zapytaj, jak możesz mu pomóc, udziel praktycznej pomocy, uczul bliskich na problem, okaż troskę i zainteresowanie. Jeśli dzieje się coś złego i wiesz, że życie i zdrowie innej osoby jest zagrożone, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i postaraj się przekazać służbom lokalizację, w której znajduje się ktoś potrzebujący pomocy. Pamiętaj, w takich sytuacjach ogromne znaczenie ma czas.

(KWP w Gdańsku / kp)