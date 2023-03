Wyłudzali nieruchomości, produkty medyczne, a także pobyt w luksusowych hotelach Data publikacji 01.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Intensywna praca olsztyńskich policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i współpraca z prokuraturą doprowadziły do zatrzymania i przedstawienia zarzutów 36 i 40-latkowi. Mężczyźni w swoim przestępczym procederze mieli wyłudzić m.in. prawo własności do nieruchomości o wartości 1 miliona złotych, a także produkty medyczne oraz pobyt w luksusowych apartamentowcach. Mężczyznom grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu 36-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskie Policji w Olsztynie wspólnie z Prokuraturą Rejonową Olsztyn Południe wyjaśniali okoliczności oszustw, do których doszło od kwietnia 2022 roku do lutego 2023 roku.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy odpowiedzieli na ofertę sprzedaży nieruchomości o wartości ponad 1 miliona złotych w powiecie olsztyńskim. W celu uwiarygodnienia swojej wypłacalności 36 i 40-latek podawali się za majętne osoby mieszkające w znanym apartamentowcu na terenie Warszawy. Mężczyźni zmanipulowali pokrzywdzonego do tego stopnia, że zrezygnował on z zawarcia umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży i na drodze notarialnej przeniósł własność nieruchomości. Jak się później okazało, sprawcy nigdy nie przekazali pokrzywdzonemu obiecanych pieniędzy za sprzedaż domu. Kiedy sprzedający zorientował się, że padł ofiarą oszustów o sprawie powiadomił organy ścigania. Prowadzone śledztwo wykazało, że ci sami mężczyźni próbowali w ten sam sposób oszukać kolejne dwie osoby. Jednak kontakt z 36 i 40-latkiem urwał się po tym, jak potencjalni sprzedawcy zażądali przekazania zadatku za sprzedawane nieruchomości.

To nie koniec przestępczego procederu obu mężczyzn. Jeden z nich wykorzystując to, że jest związany z branżą medyczną wspólnie z kolegą zamówił i odebrał produkty w jednej z aptek, z zapłaty za które również się nie wywiązali. Wartość strat to 4 tysiące złotych. Ponadto mężczyźni wyłudzili noclegi w dwóch luksusowych apartamentowcach na terenie Olsztyna i powiatu. W jednym z przypadków przedstawili podrobiony dokument potwierdzający płatność za pobyt w hotelu. Łączna wartość strat wyniosła prawie 12 tysięcy złotych.

Policyjne czynności nadzorowane przez prokuraturę doprowadziły do dotarcia i zatrzymania 36-letniego mieszkanie powiatu olsztyńskiego i 40-letniego mieszkańca Białegostoku. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące usiłowania oraz oszustwa. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe. Decyzją sądu wobec 36-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Wobec 40-latka zastosowano policyjny dozór.

( KWP w Olsztynie / sc)

Na poniższym nagraniu widoczny jest moment prowadzenia zatrzymanego mężczyzny przez policjanta do budynku prokuratury.