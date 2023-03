Policjanci ściągnęli mężczyznę z torów tuż przed pędzącym pociągiem Data publikacji 01.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Andrespola wygrali walkę z czasem kiedy dostali zgłoszenie, że na torach stoi mężczyzna, który chce odebrać sobie życie. Liczyła się każda sekunda aby jak najszybciej dotrzeć na miejsce. Mundurowi mieli tylko szczątkowe informacje o tym gdzie może się znajdować mężczyzna. Dotarli na czas w ostatniej chwili. Sprowadzili z torów 39-latka tuż przed zbliżającym się pociągiem. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii.

28 lutego 2023 roku tuż po godzinie 16.00 policjanci z Andrespola otrzymali informację, że życie mężczyzny może być zagrożone. Liczyła się każda minuta i jak najszybsze działanie. Mundurowi mieli tylko szczątkowe informacje o miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebująca pomocy. Rejon ciągu kolejowego w gminie Andrespol liczy kilka kilometrów. Policjanci przeczesywali teren kiedy zauważyli na torach siedzącego mężczyznę. Nie reagował na polecenia opuszczenia torowiska. Policjanci dobiegając do 39-latka zauważyli zbliżający się w ich kierunku pociąg. Dosłownie tuż przed zbliżającym się pociągiem ściągneli go z torów. Mężczyzna był pobudzony i agresywny. Funkcjonariusze obezwładnili go i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów nie doszło do tragedii, po raz kolejny udowodnili, że życie ludzkie ma największą wartość.

Pamiętajmy, że jeśli odbieramy od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, nie możemy żadnej informacji zignorować. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Pomóżmy takiej osobie zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych. Nie oceniajmy w takich sytuacjach, a pomagajmy. Przypominamy, że na terenie każdego miasta i powiatu znajduje się wiele instytucji, między innymi Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej, czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutkach wydarzeń.

Pomocy i wsparcia na terenie całego kraju udzielają:

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania

- Antydepresyjny Telefon Zaufania 800 70 22 22 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

- Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Pamiętajmy, że jeden telefon może uratować komuś życie.