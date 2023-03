Zapalił się samochód. Policjanci gasili pożar do czasu przyjazdu strażaków

Lęborscy policjanci gasili pożar samochodu, który zapalił się na prywatnej posesji. Mundurowi nie dopuścili do tego, by do czasu przyjazdu straży pożarnej ogień zajął budynek i inne pojazdy znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia.