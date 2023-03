Podziękowania dla wałbrzyskiego dzielnicowego za okazaną pomoc

Podczas służby na policjantów czekają różne zadania. Funkcjonariusze praktycznie codziennie spotykają się z nowymi, nigdy wcześniej niespotykanymi interwencjami. Jedna z nich - być może na pierwszy rzut oka bardzo prozaiczna, a jednak bardzo ważna - miała miejsce niedawno na terenie Wałbrzycha, a zaangażowany był w nią dzielnicowy pierwszego komisariatu sierż. szt. Paweł Sasim. Chodziło o znalezienie kontaktu do mieszkającego na co dzień na terenie Holandii wałbrzyszanina. Ten zostawił na terenie naszego miasta torbę z dokumentami. Ostatecznie udało się i mężczyzna odzyskał to co zgubił. W poprzedni czwartek do Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu wpłynęły mailowe podziękowania za pomoc dla dzielnicowego, ale także dla pozostałych policjantów. Oto większa ich część.