Mail z podziękowaniami dla policjanta Data publikacji 01.03.2023 Do Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przesłano maila z podziękowaniami dla jednego z policjantów. Wiadomość dotyczyła empatii, jaką wykazał się funkcjonariusz, przyjmujący zgłoszenie o przestępstwie od seniorki. Pomimo przykrej sytuacji dla 90-letniej mieszkanki Gdyni, kobieta postanowiła podziękować za szacunek i sposób, w jaki potraktował ją policjant.

Na początku lutego 2023 roku do Komisariatu Policji w Gdyni-Redłowie przyszła kobieta wraz ze swoją 90-letnią mamą, której dane zostały wykorzystane do podpisania umowy na sprzęt elektroniczny.

Policjant, który przyjął zawiadomienie ustalił, że w jednym z salonów sieci komórkowych ktoś posłużył się danymi seniorki aby otrzymać telefon, telewizor oraz laptopa. W trakcie składania zawiadomienia seniorka wraz z córką dzieliły się swoimi podejrzeniami i pytały o przebieg postępowania karnego. Policjant rzetelnie odpowiadał na wszystkie pytania, umożliwiając w jak najlepszym stopniu zrozumienie działań Policji. Następnego dnia kobiety ponownie odwiedziły komisariat, aby uzupełnić wcześniejsze zeznania i poprosiły, aby rozmawiał z nimi policjant, który przyjmował dzień wcześniej zawiadomienie. Mimo, że funkcjonariusz nie miał tego dnia dyżuru i nie jemu została przydzielona ta sprawa, przyjął kobiety i ponownie je przesłuchał.

Profesjonalna postawa policjanta spowodowała, że seniorka poprosiła swoją córkę, aby mimo przykrej dla niej sytuacji, wysłała do gdyńskiej komendy podziękowania dla policjanta. Seniorka zwróciła uwagę na to, że „policjant wykazał się dużą empatią, szacunkiem do starszej osoby oraz ogromnym profesjonalizmem”. Kobieta wierzy, że „taka postawa funkcjonariusza Policji pozwoli również na szybki i pozytywny finał tej sprawy.