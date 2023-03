Policjanci przyczynili się do uratowania życia 49-latki Data publikacji 01.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdecydowane działanie i natychmiastowa reakcja policjantów mł. asp. Łukasza Piątkowskiego i st. post. Klaudii Wysmyk pozwoliła na uratowanie życia 49-letniej kobiecie, która chciała skoczyć do rzeki Liwy. Funkcjonariusze w trakcie patrolu zauważyli zapłakaną kobietę wpatrującą się w wodę, która następnie przeszła przez barierki mostu. Kobieta została przekazana pod opiekę rodziny.

W piątek, 24.02.2023 roku około godziny 1.20 kwidzyńscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w trakcie pełnionej służby zauważyli kobietę, która stała na moście i wpatrywała się w rzekę. Jej zachowanie wzbudziło niepokój policjantów o jej życie i zdrowie. Gdy tylko zawrócili samochód zapłakana kobieta zdążyła przejść na drugą stronę barierek mostu z zamiarem skoczenia do wody. Gdy patrol dobiegł do niej była ona już odchylona plecami w stronę rzeki i nim puściła się barierek policjanci zdążyli ją złapać uniemożliwiając tym samym skok do wody. Była nią 49-letnia mieszkanka Kwidzyna. Policjanci umieścili kobietę w radiowozie by mogła się ogrzać i uspokoić, o całym zdarzeniu poinformowali dyżurnego, który wezwał na miejsce karetkę pogotowia i ustalił kontakt do jej rodziny. 49-latka została przekazana pod opiekę męża.

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile. Czasem myślimy, że nic gorszego nie może nas spotkać i nie wiemy jak poradzić sobie z przytłaczającymi nas problemami. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Najlepiej nawiązać kontakt ze specjalistami:

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

116 111 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

116 123 - bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, czynny 7 dni w tygodniu od 14:00 do 22:00.

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA.

800 70 22 22 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.