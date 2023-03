Polkowicki policjant doceniony przez radiowego słuchacza Data publikacji 01.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaledwie kilka minut przesłuchania wystarczyło policjantowi Zespołu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach, aby bezbłędnie wskazać sprawcę. Zachwytu nad rozpoznaniem terenowym polkowickiego funkcjonariusza nie krył pokrzywdzony w sprawie mężczyzna, który dał temu wyraźny wyraz podczas audycji radiowej na paśmie jednej z leszczyńskich rozgłośni.

Do Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach zgłosił się mężczyzna, który stwierdził, że został oszukany przez pasażera swojej taksówki. Pokrzywdzony trafił do sierż. Waldemara Szańkowskiego, który na co dzień zajmuje się wykrywaniem sprawców wykroczeń i tam przekazał, że nieznany mu mężczyzna, którego przewoził na trasie Głogów-Polkowice nie zapłacił mu blisko 200 złotych za kurs. Krótka relacja i lakoniczny opis postaci sprawcy wystarczyły. Kilka chwil później policjant okazał pokrzywdzonemu wizerunek mężczyzny, który został przez niego rozpoznany jako sprawca wykroczenia.

Pokrzywdzony mężczyzna postanowił wyróżnić pracę polkowickiego funkcjonariusza w niecodzienny sposób. Dwa dni później zadzwonił do radia podczas porannej audycji, gdzie podkreślił swoje zadowolenie i dobrą opinię o polkowickich policjantach i pozytywne zaskoczenie, co do tempa ustalenia sprawcy. Całość nagrania można odtworzyć bądź odczytać poniżej.

Ostatecznie polkowiccy policjanci namierzyć odpowiedzialnego za opisane wykroczenie 30-latka. Jak się okazało, to nie był jedyny czyn niezgodny z prawe w jego wykonaniu. Wszystko wskazuje, że ma on również związek z trzema innymi kradzieżami na terenie Głogowa oraz Polkowic.

asp . Aleksandra Pieprzycka