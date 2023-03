Uroczysta zbiórka z okazji zmian kadrowych w dolnośląskim garnizonie Policji Data publikacji 01.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu to miejsce, gdzie dziś odbyło się spotkanie służbowe związane m.in. z mianowaniem i powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Zmiany kadrowe są nierozłącznym elementem funkcjonowania każdej dużej instytucji, a tym razem dotyczyły bezpośrednio funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej oraz jednostek Policji w Legnicy, Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Jaworze, Bolesławcu, Lubinie, Głogowie oraz Zgorzelcu. Rozkazy personalne w obecności swoich zastępców, wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski.

Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku i wprowadzaniem pocztu sztandarowego w akompaniamencie muzyków z orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie w obecności ścisłego kierownictwa dolnośląskiej Policji, odczytano rozkazy personalne w związku m.in. z mianowaniem i powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Kolejno z rąk generała Dariusza Wesołowskiego odbierali je awansowani funkcjonariusze.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu powołani na poszczególne stanowiska zostali:

- kom. Kamil Piasecki na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, dotychczasowy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy,

- podinsp. Anna Farmas-Czerwińska na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, która dotychczas pełniła służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w tej komendzie,

- nadkom. Janusz Kozendra na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu, który dotąd był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie,

- nadkom. Piotr Jaros na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie, który do tej pory realizował zadania na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy,

- mł. insp. Przemysław Siwiak na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdnicy, pełniący dotychczas służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze,

- nadkom. Sylwester Rudziec na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze, dotychczasowy Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

- podinsp. Artur Ciupka na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, pełniący dotychczas stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie,

- podinsp. Marek Szczepański na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, dotychczasowy Zastępca Komendanta tej jednostki,

- podinsp. Mirosław Juzak na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Lubinie, który dotychczas służbę pełnił na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy,

- nadkom. Łukasz Rachwalski na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie, dotychczas I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu,

- nadkom. Arkadiusz Stępniewski na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, dotychczasowy Zastępca Komendanta tej jednostki,

- podkom. Sebastian Kubiak na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu, który dotychczas służbę pełnił na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.

Zmiany kadrowe nastąpiły również w komendzie wojewódzkiej. Szef dolnośląskich policjantów mianował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu podkom . Kamila Drogonia, który do tej pory realizował zadania na stanowisku Eksperta Zespołu Organizacji Służby, a w ostatnim czasie pełnił także obowiązki Zastępcy Naczelnika tego Wydziału.

Rozkaz personalny o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Naczelnika Sztabu Policji KWP we Wrocławiu, odebrała kom. Magdalena Sączawa, dotychczasowy Kierownik Sekcji Operacji Policyjnych i Zarządzania Kryzysowego tej komórki organizacyjnej.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu w obecności uczestników spotkania wyróżnił i podziękował także za wzorową służbę oraz zaangażowanie nadkom. Bogdanowi Serniakowi, który przez ostatnie kilka miesięcy pełnił obowiązki na stanowisku Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oraz podziękował i wręczył list gratulacyjny podinsp. Jackowi Jałowieckiemu pełniącemu również w tym czasie, obowiązki na stanowisku Zastępcy Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu.

Nadinsp. Dariusz Wesołowski w swoim wystąpieniu podczas uroczystej zbiórki, pogratulował wszystkim oficerom awansów i życzył im samych sukcesów na nowych stanowiskach kierowniczych, a także tzw. policyjnego szczęścia, w realizacji stawianych sobie zamierzeń.