Areszt dla przewoźnika z mobilnej aplikacji, zatrzymanego za wykorzystanie seksualne 15-latki podczas kursu Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu krakowskiego namierzyli i zatrzymali 40-letniego kierowcę, podejrzanego o wykorzystanie seksualne 15-latki, która skorzystała z usług przewoźnika. Mężczyzna usłyszał zarzut i trafił do aresztu.

21 lutego br. do Komisariatu Policji w Zielonkach zgłosiła się kobieta, informując, że kilka dni wcześniej jej 15-letnia córka za pomocą aplikacji w telefonie zamówiła po północy przejazd z centrum Krakowa do miejsca swojego zamieszkania. W trakcie kursu kierowca wywiózł dziewczynę na oddalony parking i wykorzystując jej bezradność wykorzystał ją seksualnie.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji w Zielonkach, którzy w trakcie prowadzonych czynności, jeszcze tego samego dnia ustalili sprawcę. Okazał się nim 40-latek z Wieliczki. Policjanci niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie został zatrzymany, a następnie trafił do policyjnej celi.

23 lutego br. w prokuraturze 40-latek usłyszał zarzuty wykorzystania bezradności małoletniej i doprowadzenia jej do poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a następnie do obcowania płciowego ( art. 198 kk ). Tego samego dnia sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik - Biały zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o rozwagę i ostrożność podczas korzystania z usług tego typu przez kobiety jak i osoby małoletnie jeśli kurs wykonywany jest w porze wieczornej czy nocnej, a osoba zamawiająca kurs jest w pojedynkę.