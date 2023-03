Atak hipoglikemii podczas jazdy. Z pomocą przybyli policjanci Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy funkcjonariusz doskonale zdaje sobie sprawę, że słowa roty ślubowania, które składał wstępując w szeregi Policji będą mu towarzyszyły w codziennej służbie dając nie tylko motywacje ale i wskazując policyjny etos. Czasami jednak treści zawarte w słowach „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli” potrafią nabrać wyjątkowego znaczenia- szczególnie w chwilach gdy dzięki profesjonalizmie, wiedzy i doświadczeniu możemy przyczynić się do uratowania życia bądź zdrowia. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w środę 1 marca, kiedy to międzyrzeccy policjanci zostali wezwani do kierującego, którego styl jazdy wskazywał na stan upojenia alkoholowego. W rzeczywistości okazało się jednak, że kierujący podczas jazdy doznał ataku hipoglikemii, tracąc świadomość i kontrolę nad autem.

W środę, 1 marca 2023 roku tuż po godzinie 14.30 dyżurny międzyrzeckiej policji otrzymał zgłoszenie iż drogą K-24 z kierunku Międzychodu ma poruszać się kierujący, którego styl jazdy wskazuje na stan nietrzeźwości. W trakcie patrolu funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy zostali zadysponowani na miejsce zauważyli pojazd wskazany w zgłoszeniu, który stał na przeciwległym pasie jezdni. Ponadto przy kierującym znajdowały się osoby, które przekazały policjantom informację, iż kierujący jechał od prawej do lewej krawędzi jezdni ponadto kilka kilometrów wcześniej uderzył w barierki energochłonne. Mundurowi po otwarciu drzwi kierowcy, nie mogli nawiązać z nim kontaktu, mężczyzna co chwila tracił i odzyskiwał przytomność, ponadto mundurowi wyczuli silną woń acetonu świadczącą o tym, iż mężczyzna może chorować na cukrzyce. Funkcjonariusze niezwłocznie wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego, jednak w trakcie oczekiwania na ich przyjazd kierujący doznał ataku padaczki w trakcie którego mógł doprowadzić do powstania obrażeń swojego ciała w z związku z czym mundurowi zabezpieczyli głowę kierującego aby zminimalizować skutki ataku. Gdy tylko drgawki ustały mundurowi podali mężczyźnie słodki napój, który znajdował się w pojeździe w celu ustabilizowania poziomu cukru kierowcy. Po przybyciu na miejsce ratowników medycznych policjanci przekazali im wszystkie niezbędne informacje dotyczące powstałych symptomów u chorego mężczyzny, mających znacznie w prawidłowej ocenie stanu zdrowia kierowcy. Ratownicy podali mężczyźnie dożylnie glukozę, dzięki której atak hipoglikemii minął, a stan zdrowia mężczyzny się ustabilizował .

Służba w szeregach Policji niesie ze sobą wiele wyzwań ale i satysfakcji dzięki którym praca na rzecz bezpieczeństwa nabiera jeszcze większego znaczenia, bowiem każdy funkcjonariusz ma realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość dążąc do tego aby była lepsza. Hasło „pomagamy i chronimy” oddaje wszystkie te wartości, które prezentują Policjanci w codziennej służbie.