Niemal 19 litrów cennej krwi przekazali policjanci małym pacjentom z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądka Nadziei we Wrocławiu

Wczoraj, 1 marca 2023 roku w godzinach od 8.30 do 12.30, chętni do niesienia pomocy funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oddali krew dla potrzebujących. 41 osób przekazało łącznie blisko 19 litrów tego cennego płynu. Doskonały przykład podległym sobie policjantom dał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp . Dariusz Wesołowski dzieląc się krwią i wspierając tym samym dzieci podczas leczenia. To pierwsza tego typu akcja w tym roku, która została przeprowadzona w pomieszczeniach klubu przy pl. Muzealnym. Obsługę przy pobieraniu krwi zapewnił personel medyczny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu z ulicy Czerwonego Krzyża.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Policji oddają krew nie tylko podczas akcji organizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy KWP we Wrocławiu, ale również podczas innych akcji, w tym także na hasło „Ratunek”. Cyklicznie zgłaszają się również w tym celu w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Dawcy, którzy oddali krew i spełnili wymogi regulaminowe mieli możliwość otrzymania IDENTYFIKACYJNEJ KARTY GRUPY KRWI – jedynego wiarygodnego dokumentu - oprócz legitymacji HDK - potwierdzającego grupę krwi jej właściciela.

Co ważne, również tym razem zgromadzona krew przekazana została NA RATUNEK małych pacjentów z Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądka Nadziei USK we Wrocławiu.