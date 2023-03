"Za rzetelne i kreatywne podejście" - podziękowania dla policjanta za odzyskane pieniądze Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z białostockiej "czwórki" zajmujący się sprawą oszustwa na szkodę mieszkańca Białegostoku odzyskał pieniądze pochodzące z innego przestępstwa, które nie zostało zgłoszone. Wdzięczna mieszkanka Białegostoku przekazała mundurowemu podziękowania.

Policjanci z białostockiej "czwórki" zostali powiadomieni przez mieszkańca Białegostoku, że został oszukany metodą na zdalny pulpit. Białostoczanin poinformował policjantów, że poprzez zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi, oszuści skradli jego dane. Na ich podstawie założyli konto na jednej z platform internetowych do wymiany walut. Przejęli także jego rachunek bankowy, w wyniku czego stracił do niego dostęp.

W trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalił, że na nowe założone konto na platformie zostało wpłacone 16 tysięcy złotych. Okazało się, że przelew został wykonany przez mieszkankę Białegostoku. Funkcjonariusz ustalił, że została oszukana i skontaktował się z kobietą. Jak opowiedziała, przestępcy wmówili jej, że musi opłacić podatek w wysokości 16 tysięcy złotych, by odebrać zysk w kwocie ponad 50 tysięcy złotych z inwestycji. Kobieta zdawała sobie sprawę, że została oszukana, jednak nie składała zawiadomienia o tym fakcie. Dzięki policjantowi, pieniądze wrócą do białostoczanki.