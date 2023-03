100. rocznica ustanowienia Ustawy o Policji Województwa Śląskiego Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę ustanowienia Ustawy o Policji Województwa Śląskiego. 100 lat temu Sejm Śląski II RP uchwalił akt prawny dotyczący tej siostrzanej formacji Policji Państwowej. Uczestnicy wydarzenia złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą insp. dr. Adamowi Kocurowi – patronowi siedziby śląskiej Policji.

Modlitwę w intencji śląskich policjantów II RP jak i współczesnych funkcjonariuszy, poprowadził ks. proboszcz Adam Wycisk - Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą ś p. inspektora Policji Województwa Śląskiego dr. Adama Kocura złożył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn wspólnie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. : Bolesławem Piątkiem - Przewodniczącym Katowickiego Oddziału i Grzegorzem Grześkowiakiem - przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia.

Wartę przy tablicy wystawili policjanci kompanii honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną zapewnili muzycy z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

2022 rok był bardzo szczególny dla województwa śląskiego. W czerwcu minęło 100 lat od powrotu części Górnego Śląska do Polski i utworzenia Policji Województwa Śląskiego.



Tak było...



Policję Województwa Śląskiego utworzono na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 roku i zatwierdzono Ustawą Sejmu Śląskiego - 2 marca 1923 roku. Policja istniała do wybuchu II wojny światowej, jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podlegała Wojewodzie oraz Sejmowi Śląskiemu i była utrzymywana z zasobów Skarbu Śląskiego, z własnym zawieszeniem prawnym, szkoleniem oraz zasadami naboru kandydatów do służby.

Policja Województwa Śląskiego odgrywała ważną rolę w kraju ze względu na wysoki poziom wyszkolenia, a także ze względu na znaczenie gospodarcze Śląska w Państwie Polskim. Stan osobowy wojewódzkich sił policyjnych stanowił około 10 procent stanu osobowego Policji w II Rzeczypospolitej.

Śląski epizod wojny obronnej 1939 roku dla funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego był czasem największego egzaminu z takich „przedmiotów" jak patriotyzm, odwaga, wojskowa dyscyplina. Śląscy policjanci bronili mężnie swojej ledwie okrzepłej Macierzy. Do legendy śląskiego września przeszły walki o hutę „Zygmunt”, „Łazarz” oraz kopalnie „Andaluzja”, „Michał” czy elektrownię „Chorzów”, w których to śląscy policjanci wykazali się wyjątkowym męstwem.

Niestety po 17 września 1939 roku podzielili los tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. Wielu bohaterom wrześniowych walk w obronie Śląska nie było już dane powrócić. Tysiące polskich policjantów, a wśród nich funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego, zostało bestialsko zamordowanych przez sowieckie NKWD w hekatombie określanej dziś przez historyków mianem Zbrodni Katyńskiej.