Policjanci uratowali kobietę przed zaczadzeniem Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Krasnem uratowali życie 43-letniej kobiecie, która podtruła się czadem. Mundurowi pojawili się na miejscu jako pierwsi, wyprowadzili półprzytomną kobietę z zadymionego budynku i udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów oraz operatorki Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu kobieta trafiła do szpitala, gdzie została objęta specjalistyczną opieką.

Wszystko wydarzyło się w środę po południu, 1 marca 2023 roku w Milewo-Rączkach (gm. Krasne). Policjantów na miejsce interwencji skierował dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. Ze zgłoszenia do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu wynikało, że w jednym z domów jednorodzinnych, w którym najprawdopodobniej przebywa jedna osoba, panuje duże zadymienie. Zgłaszająca interwencję kobieta z trudnością podała adres. W tle wyraźnie było słychać dźwięk czujnika czadu. Operatorka numeru alarmowego 112 próbowała spokojnie kobiecie pomóc przez telefon oraz przekazała informację służbom ratunkowym.

Policjanci z miejscowego posterunku natychmiast pojechali pod wskazany adres. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, dom wypełniony był gęstym dymem. Nic nie było widać, a na wołanie policjantów nikt nie odpowiadał. Przeszukując mieszkanie funkcjonariusze w pewnym momencie znaleźli nieprzytomną kobietę. Wynieśli ją z zadymionego budynku i udzielili jej pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Kobieta z podejrzeniami zatrucia została przewieziona do szpitala, gdzie została objęta specjalistyczną opieką. Mieszkanie dokładnie przeszukali strażacy. Przyczyną zadymienia była nieszczelność kominka z płaszczem wodnym podłączonego do centralnego ogrzewania.