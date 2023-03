Sprawca napadu na taksówkarza najbliższe 3 miesiące pozostanie w areszcie Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Na trzy miesiące trafił do aresztu 40-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego, który podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna użył gazu, a następnie ugodził nożem taksówkarza. Zatrzymali go policjanci. Teraz może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27.02. br. w Kowalewie Pomorskim około godziny 18.40. Patrol ruchu drogowego golubsko-dobrzyńskiej Policji, dostrzegł mężczyznę wzywającego pomocy. Mundurowi od razu podbiegli do niego. Okazało się, że 70-letni kierowca taksówki padł ofiarą napadu i jest ranny. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pierwszej pomocy, równolegle wzywając pogotowie ratunkowe. 70-letni pokrzywdzony trafił do szpitala.

Pokrzywdzony przekazał, że do Kowalewa Pomorskiego przyjechał z klientem, który zamówił kurs z Torunia do Kowalewa Pomorskiego. Po dojechaniu na miejsce, mężczyzna zamiast zapłacić za kurs, użył wobec taksówkarza gazu, a następnie ugodził go nożem i uciekł. Informacja ta trafiła do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, a następnie do wszystkich patroli będących w tym czasie w służbie.

Policjanci z Golubia-Dobrzynia zostali postawieni w stan gotowości. Ściśle współpracowali też z policjantami z Torunia, Wąbrzeźna i Rypina. Efektem tych dynamicznych działań było zatrzymanie, w niespełna dwie godziny od zdarzenia, sprawcy brutalnego napadu. Mężczyzna został ujęty w powiecie golubsko-dobrzyńskim. To 40-letni mieszkaniec powiatu rypińskiego. Zaraz po zatrzymaniu trafił prosto do policyjnego aresztu.

Po zebraniu przez policjantów materiałów dowodowych, prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)