Seniorki z powiatu nowotarskiego oszukane metodą „na wnuczka” Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko wczoraj na terenie powiatu nowotarskiego aż 3 seniorki zostały oszukane metodą „na wnuczka”. 77-letnia mieszkanka Nowego Targu przekazała oszustom 185 tysięcy złotych, 84-letnia mieszkanka Raby Wyżnej przekazała oszustom 79 000 złotych, a 88-latka z Rabki-Zdroju 100 000 złotych. Apelujemy o rozsądek! Nie przekazuj swoich oszczędności osobom obcym!

77-letnia mieszkanka Nowego Targu odebrała telefon od fałszywej wnuczki Ani, która rzekomo spowodowała wypadek drogowy, w którym zginęła kobieta w ciąży. Aby wnuczka nie poszła do więzienia, seniorka musiała przekazać pieniądze na opłatę odszkodowania i adwokata. Następnie z seniorką skontaktował się mężczyzna podający się policjanta i potwierdził wersję z wypadkiem przedstawioną przez „wnuczkę” namawiając 77-latkę do przekazania pieniędzy obcemu mężczyźnie, który przyjdzie do jej domu. Kobieta uwierzyła w przedstawioną przez oszustów legendę i zgodnie z jego wskazówkami przekazała „kurierowi” w reklamówce 185 000 złotych.

84-letnia mieszkanka Raby Wyżnej była pewna, że rozmawia przez telefon ze swoją „córką”, która zapłakana poinformowała ją, że potrąciła kobietę na przejściu dla pieszych i jest w komendzie Policji. Następnie słuchawkę przekazała mężczyźnie, który podał się za policjanta i przekonał seniorkę, że chce pomóc jej córce, żeby nie poszła do więzienia. Warunkiem pomocy było przekazanie przez 84-latkę pieniędzy. Kobieta będąc pewna, że pomaga swojemu dziecku przekazała oszustom najpierw 46 000 złotych. Jednak to było dla nich niewystarczające i namówili seniorkę do przekazania jeszcze 33 000 złotych, które pożyczyła od syna.

Z kolei 88-letnia mieszkanka Rabki-Zdroju była pewna, że pomaga swojemu synowi, który spowodował wypadek. Mężczyzna, który przyszedł odebrać pieniądze od 88-latki został spłoszony przez sąsiadów. Jednak ponownie wrócił do starszej pani, która przekazała mu przez okno puszkę z zawartością 100 000 złotych.

Apelujemy o rozsądek! Nie przekazuj swoich oszczędności osobom obcym! Policja zwraca się z prośbą do członków rodziny osób starszych, aby poinformowały swoich bliskich o metodach i sposobach działania oszustów.

Przypominamy i przestrzegamy!

Oszustwo „na wnuczka”: przestępcy nawiązują kontakt telefoniczny z potencjalną ofiarą, który może trwać nawet kilka godzin, a swoje działania dzielą na kilka etapów:

w pierwszym etapie oszust podszywając się pod osobę bliską lub jej znajomego buduje poczucie zagrożenia dla bliskiej osoby i wskazują na konieczność udzielenia bardzo pilnej pomocy finansowej;

w drugim etapie oszust włącza do gry inną osobę, która odbierze pieniądze, aby rzekomo przekazać je zagrożonej osobie bliskiej;

w trzecim etapie ofiara wypłaca pieniądze z kasy w banku i przekazuje je zgodnie z instrukcją podaną przez oszusta;

alternatywnie dla powyższych etapów: drugiego i trzeciego przestępcy mogą wskazywać potrzebę przelania pieniędzy na podany przez nich rachunek bankowy.

Kiedy ktoś dzwoni i próbuje wywierać na Tobie presję, wymuszając wypłatę pieniędzy, stosuj się do poniższych zasad:

zachowaj spokój;

nie wykonuj ślepo poleceń;

rozłącz się i weź kilka głębokich wdechów;

powiadom najbliższych o zdarzeniu - zweryfikuj przedstawioną Ci historię;

Powiadom Policję o usiłowaniu popełnienia przestępstwa lub o jego popełnieniu.