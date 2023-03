Oszukał firmy leasingowe na ponad milion złotych Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Bochni ustalili sprawcę przywłaszczeń samochodów z kilku firm leasingowych na terenie Polski. Funkcjonariusze najpierw zatrzymali 25-letniego mieszkańca Bochni, a później odzyskali pojazdy, których łączna wartość została oszacowana na ponad milion złotych.

25-latek z Bochni w krótkich odstępach czasu doprowadził przedstawicieli kilku firm leasingowych, zlokalizowanych na terenie Polski, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Mężczyzna swój proceder rozpoczął w maju ubiegłego roku, kiedy to zawarł umowę leasingu na samochody: BMW o wartości 245 tysięcy złotych oraz Alfa Romeo o wartości 285 tysięcy złotych. Identyczna sytuacja miała miejsce miesiąc później, podczas zawarcia umowy leasingu z inną firmą. Mieszkaniec Bochni miał w ten sposób doprowadzić do utraty samochodu marki Toyota o wartości prawie 155 tysięcy złotych. W styczniu bieżącego roku 25-latek z Bochni powtórzył swoje działanie. Tym razem przy podpisaniu umowy najmu samochodu Volvo wartego 500 tysięcy złotych.

Mieszkaniec Bochni przy podpisywaniu wszystkich tych umów podszywał się pod inną osobę, wykorzystując jej dane osobowe znajdujące się na przywłaszczonym dokumencie tożsamości, podrabiając jej podpis oraz niezbędne do przeprowadzenia transakcji dokumenty. Wprowadził tym samym firmy leasingowe w błąd zarówno co do swojej tożsamości, jak i możliwości zapłaty wynikającej z zawartych umów. Mężczyzna miał również podrabiać dowody spłat zawartych umów.

Po otrzymaniu zawiadomień w tej sprawie, śledztwo pod nadzorem bocheńskiej prokuratury, prowadzili od ubiegłego roku policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Funkcjonariusze podjęli szereg działań, które w ostateczności doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania osoby podejrzanej.

25-latek usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa wyłudzenia i przywłaszczenia mienia znacznej wartości oraz oszustwa, za które grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. W toku wykonywanych działań bocheńscy policjanci odzyskali wszystkie przywłaszczone przez 25-latka samochody. Łączna wartość odzyskanych pojazdów to ponad milion złotych. Po koniec lutego na wniosek bocheńskiej prokuratury miejscowy sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci 3 miesięcy aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy.