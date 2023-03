NIE ZNIKAJ!!! Spot profilaktyczny dla dzieci i młodzieży Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Wraz z rozwojem nowych technologii nasze życie w dużej części przeniosło się do Internetu. Obecnie, dzięki łatwemu dostępowi do sieci, opłacamy rachunki, robimy zakupy oraz załatwiamy urzędowe sprawy. Należy jednak pamiętać, że rozwój technologii poza walorami edukacyjnymi, rozrywkowymi, społecznymi niesie za sobą również zagrożenia.

W ostatnim czasie, wśród młodych osób zauważyć można tendencję polegającą na wzroście popularności niebezpiecznych zabaw. W sieci młodzież znajduje krótkie filmiki, w których osoby wykonują określone zadania, również te niebezpieczne dla życia i zdrowia. Dzieci, oglądając takie treści, inspirują się, a w konsekwencji biorą udział w tak zwanych challenge'ach.

Część wyzwań, z jakimi spotykamy się na portalach społecznościowych, ma pozytywny wydźwięk, między innymi udział w nich ma na celu wsparcie szczytnego celu np. zbiórki środków na leczenie chorego dziecka.

Jednak duża ilość challenge'ów, które można znaleźć w sieci, ma inny charakter, a przez to jest niebezpieczna. Wzięcie w nich udziału może doprowadzić do tragedii, utraty zdrowia, a nawet życia. Niestety, młode osoby zafascynowane krótkim filmikiem obejrzanym w Internecie bez zastanowienia naśladują to, co zobaczyły. Chcą w ten sposób zaimponować swoim rówieśnikom. Nie myślą wówczas o konsekwencjach i ewentualnym zagrożeniu. Znane są przypadki, gdzie młody człowiek wziął udział w challenge'u i zjadł jakąś substancję lub wykonał określoną czynność, po czym trafił pod opiekę służb medycznych z zagrożeniem życia.

Mając na względzie wzrost zainteresowania wśród dzieci i młodzieży takimi wyzwaniami, bydgoscy policjanci nagrali spot profilaktyczny adresowany do młodych osób, przedstawiający konsekwencje, jakie mogą pojawić się w przypadku wzięcia udziału w challenge'u.

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy zaprosili do udziału w przedsięwzięciu strażaków z JRG nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz OSP w Brzozie, ratowników medycznych z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy oraz Grupę Ratownictwa Medycznego PCK Bydgoszcz. Przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy powstał krótki film, wskazujący, iż udział w jakimkolwiek ryzykownym wyzwaniu może być zagrożeniem nie tylko dla osoby, która podjęła challenge, ale także dla osób niezaangażowanych w grę.

Mamy nadzieję, że materiał zaprezentowany w spocie profilaktycznym trafi do świadomości młodych osób i zanim zdecydują się na wzięcie udziału w wyzwaniu zastanowią się czy udział w nim nie spowoduje zagrożenia dla nich lub innych osób.

Spot profilaktyczny będzie wykorzystywany przez policjantów w działalności profilaktyczno-edukacyjnej prowadzonej na terenie placówek oświatowych.