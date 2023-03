Policjantka wrocławskiej drogówki w czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 02.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Jadąc do domu rodzinnego, w czasie wolnym od służby, policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej zauważyła jadący przed nią pojazd, którego kierowca miał problem z utrzymaniem prostego toru jazdy. Na szczęście udało jej się w samą porę zatrzymać 40-latka i powiadomić o całym zajściu miejscową Policję. Stojąc przy drzwiach auta uniemożliwiła oddalenie się mężczyźnie. Badanie alkomatem wykazało u niego blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie.

Jechał zygzakiem, całą szerokością drogi, od czasu do czasu wjeżdżając na pobocze. 40-latek nie miał pojęcia, że w samochodzie, który jedzie za nim, znajduje się policjantka bacznie obserwująca jego podejrzane zachowanie.

Funkcjonariuszka Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, będąc w czasie wolnym od służby, w drodze do rodzinnego domu nie pozostała obojętna na tę sytuację. Gdy tylko 40-latek zatrzymał samochód przed skrzyżowaniem, o mały włos nie taranując auta przed sobą, wysiadła z auta i podbiegła do pojazdu otwierając drzwi po stronie kierowcy. Wraz z pasażerem, z którym podróżowała oraz innym kierowcą, który wyciągnął kluczyki ze stacyjki, uniemożliwiła mężczyźnie dalszą podróż i powiadomiła o tym fakcie lokalną Policję.

Mężczyzna gwałtownie zareagował na widok policjantki, a z wnętrza jego auta wydobywał się charakterystyczny zapach alkoholu. Aby uniemożliwić mu oddalenie się z miejsca, nasza funkcjonariuszka pilnowała 40-latka, aż do momentu, w którym przekazała go umundurowanym kolegom z miejscowej jednostki.

Badanie alkomatem wykazało blisko 1,3 promila alkoholu w organizmie nieodpowiedzialnego kierowcy. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Gratulujemy naszej koleżance wzorowej postawy. Reagując na takie sytuacje i zawiadamiając odpowiednie służby możemy ocalić czyjeś życie. Niejednokrotnie do tragedii doprowadzają skrajnie nieodpowiedzialni kierowcy, którzy wsiadają za kierownicę znajdują się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.