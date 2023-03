Przejęte maszyny warte ponad 570 tys. euro Data publikacji 03.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Zabezpieczenie dwóch kompletnych linii technologicznych służących m.in. do rozdrabniania tytoniu oraz produkcji i pakowania papierosów, o łącznej wartości ponad 570 tys. euro, przejęcie blisko 105 tys. papierosów i prawie 23 ton tytoniu, to efekt działań CBŚP, KAS i Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Podczas akcji zatrzymano 10 osób, którym przedstawiono łącznie 30 zarzutów.

Policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS ustalili, że członkowie międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej zajmują się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, a następnie wprowadzają je do obrotu. W trakcie przeszukań budynków znajdujących się w powiecie radomskim na Mazowszu funkcjonariusze znaleźli działającą, kompletną linię technologiczną składającą się z krajalni tytoniu, maszyny produkującej papierosy, maszyny służącej do paczkowania i foliowania, agregatu prądotwórczego oraz innych maszyn mających na celu optymalizację produkcji. Funkcjonariusze zabezpieczyli także drugą zdemontowaną linię do produkcji papierosów. Wartość zabezpieczonych maszyn wstępnie wyceniono na ponad 570 tys. euro.

Ponadto podczas akcji funkcjonariusze przejęli blisko 105 tys. sztuk papierosów, prawie 6,5 tony krajanki tytoniowej, ponad 16 ton liści tytoniu oraz kilkadziesiąt pudełek z kartonowymi opakowaniami z naniesionymi znakami światowej marki tytoniowej. Warto podkreślić, że do przetransportowania zabezpieczonego towaru i maszyn do magazynów KAS użyto 10 samochodów ciężarowych.

Według śledczych i z zebranego materiału dowodowego wynika, że w fabryce dotychczas można było wyprodukować blisko 30 mln sztuk papierosów. Z wstępnych szacunków wynika, że straty Skarbu Państwa w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej, a wynikające z tytułu nieopłacenia podatku akcyzowego i VAT, w przypadku wprowadzenia gotowego wyrobu na rynek wyniosłyby około 53 mln zł.

Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali 10 osób, którym w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie przedstawiono łącznie 30 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora wobec 6 z nich Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Materiał foto/video: CBŚP i KAS